Zaïre-Emery - PSG : Grosse annonce sur son avenir !

Lancé dans le grand bain par Christophe Galtier lors de l'exercice 2022-2023, Warren Zaïre-Emery est un membre à part entière de l'équipe première du PSG depuis plusieurs saisons. Ayant cohabité avec le crack de 19 ans lors de son séjour à Paris, Danilo Pereira a annoncé du lourd quant à son avenir.
Impressionnant avec les équipes de jeunes du PSG, Warren Zaïre-Emery a alerté Christophe Galtier lors de la saison 2022-2023. A tel point que l'entraineur de 59 ans a donné sa chance au crack français. Et Warren Zaïre-Emery n'a pas laissé passer cette opportunité de s'imposer en équipe première au PSG.
PSG : Zaïre-Emery a bluffé Pereira
Lors d'un entretien accordé à Onze Mondial, Danilo Pereira n'a pas tari d'éloges à l'égard de Warren Zaïre-Emery. L'ancien joueur du PSG (2020-2024) a même annoncé du lourd quant à l'avenir de la pépite de 19 ans.
«Il peut aller loin»
« Les deux joueurs qui m'ont le plus impressionné au PSG ? En premier, je le dis tous les jours : c’est Marco (Verratti). Avec le ballon, sans ballon… c’était incroyable ! La façon qu’il a aussi de parler avec les gens… C’est un milieu de terrain que je n’avais jamais vu avant, un joueur complet. Ensuite, je dirais Warren (Zaïre-Emery). À 16 ou 17 ans, il faisait des choses incroyables. Il joue moins depuis un moment, mais je pense qu’il a encore une marge de progression et qu’il peut aller loin. C’est un jeune très gentil que j’aime bien », s'est enflammé Danilo Pereira (34 ans), actuel pensionnaire d'Al Ittihad.