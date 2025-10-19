AccueilPSG

Zaïre-Emery - PSG : Grosse annonce sur son avenir !

Zaïre-Emery - PSG : Grosse annonce sur son avenir !
Amadou Diawara

Lancé dans le grand bain par Christophe Galtier lors de l'exercice 2022-2023, Warren Zaïre-Emery est un membre à part entière de l'équipe première du PSG depuis plusieurs saisons. Ayant cohabité avec le crack de 19 ans lors de son séjour à Paris, Danilo Pereira a annoncé du lourd quant à son avenir.

Impressionnant avec les équipes de jeunes du PSG, Warren Zaïre-Emery a alerté Christophe Galtier lors de la saison 2022-2023. A tel point que l'entraineur de 59 ans a donné sa chance au crack français. Et Warren Zaïre-Emery n'a pas laissé passer cette opportunité de s'imposer en équipe première au PSG.

PSG : Zaïre-Emery a bluffé Pereira

Lors d'un entretien accordé à Onze Mondial, Danilo Pereira n'a pas tari d'éloges à l'égard de Warren Zaïre-Emery. L'ancien joueur du PSG (2020-2024) a même annoncé du lourd quant à l'avenir de la pépite de 19 ans.

«Il peut aller loin»

« Les deux joueurs qui m'ont le plus impressionné au PSG ? En premier, je le dis tous les jours : c’est Marco (Verratti). Avec le ballon, sans ballon… c’était incroyable ! La façon qu’il a aussi de parler avec les gens… C’est un milieu de terrain que je n’avais jamais vu avant, un joueur complet. Ensuite, je dirais Warren (Zaïre-Emery). À 16 ou 17 ans, il faisait des choses incroyables. Il joue moins depuis un moment, mais je pense qu’il a encore une marge de progression et qu’il peut aller loin. C’est un jeune très gentil que j’aime bien », s'est enflammé Danilo Pereira (34 ans), actuel pensionnaire d'Al Ittihad.

Articles liés