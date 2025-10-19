Zaïre-Emery - PSG : Grosse annonce sur son avenir !

Amadou Diawara

Lancé dans le grand bain par Christophe Galtier lors de l'exercice 2022-2023, Warren Zaïre-Emery est un membre à part entière de l'équipe première du PSG depuis plusieurs saisons. Ayant cohabité avec le crack de 19 ans lors de son séjour à Paris, Danilo Pereira a annoncé du lourd quant à son avenir.

Impressionnant avec les équipes de jeunes du PSG, Warren Zaïre-Emery a alerté Christophe Galtier lors de la saison 2022-2023. A tel point que l'entraineur de 59 ans a donné sa chance au crack français. Et Warren Zaïre-Emery n'a pas laissé passer cette opportunité de s'imposer en équipe première au PSG.

PSG : Zaïre-Emery a bluffé Pereira Lors d'un entretien accordé à Onze Mondial, Danilo Pereira n'a pas tari d'éloges à l'égard de Warren Zaïre-Emery. L'ancien joueur du PSG (2020-2024) a même annoncé du lourd quant à l'avenir de la pépite de 19 ans.