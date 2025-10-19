Mbappé - PSG : L’accusation qui le fait mourir de rire !

Pierrick Levallet

Étincelant au PSG, Kylian Mbappé a fait chavirer les coeurs des supporters parisiens. Ethan n’a quant à lui pas eu la même chance. Le frère du champion du monde 2018 a même été accusé d’avoir été pistonné pour évoluer avec les équipes de jeunes des Rouge-et-Bleu. Zoumana Camara a d’ailleurs répondu à ce sujet en explosant de rire.

En 7 ans, Kylian Mbappé a eu le temps de marquer les esprits au PSG. L’attaquant qui évolue aujourd’hui au Real Madrid est devenu le meilleur buteur des Rouge-et-Bleu, y a remporté de nombreux titres et a même disputé une finale de Ligue des champions. On ne peut pas en dire autant d’Ethan, qui a parfois vécu le contre-coup d’être le frère du capitaine de l’équipe de France.

Ethan mbappé accusé d'avoir été pistonné au PSG Ethan Mbappé a en effet eu droit à un sort assez spécial chez les jeunes du PSG. Le joueur de maintenant 18 ans y a vécu un calvaire, et a même été accusé d’avoir été pistonné pour avoir le droit d’évoluer chez les U17 puis les U19 parisiens. Zoumana Camara a d’ailleurs répondu à ce sujet en explosant de rire.