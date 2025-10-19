Mbappé - PSG : L’accusation qui le fait mourir de rire !

Étincelant au PSG, Kylian Mbappé a fait chavirer les coeurs des supporters parisiens. Ethan n’a quant à lui pas eu la même chance. Le frère du champion du monde 2018 a même été accusé d’avoir été pistonné pour évoluer avec les équipes de jeunes des Rouge-et-Bleu. Zoumana Camara a d’ailleurs répondu à ce sujet en explosant de rire.
En 7 ans, Kylian Mbappé a eu le temps de marquer les esprits au PSG. L’attaquant qui évolue aujourd’hui au Real Madrid est devenu le meilleur buteur des Rouge-et-Bleu, y a remporté de nombreux titres et a même disputé une finale de Ligue des champions. On ne peut pas en dire autant d’Ethan, qui a parfois vécu le contre-coup d’être le frère du capitaine de l’équipe de France.
Ethan mbappé accusé d'avoir été pistonné au PSG
Ethan Mbappé a en effet eu droit à un sort assez spécial chez les jeunes du PSG. Le joueur de maintenant 18 ans y a vécu un calvaire, et a même été accusé d’avoir été pistonné pour avoir le droit d’évoluer chez les U17 puis les U19 parisiens. Zoumana Camara a d’ailleurs répondu à ce sujet en explosant de rire.
«Il faisait tout simplement partie des leaders techniques»
« J’aurais fait jouer quelqu’un pour son nom ? Il faisait tout simplement partie des leaders techniques comme Zaïre-Emery, Mayulu, Kari... » a confié l’entraîneur des U19 du PSG de l’époque, interrogé par L’Equipe. Ethan Mbappé n’a finalement jamais eu sa chance au sein de la formation parisienne, et s’est envolé pour le LOSC en 2024 après le départ de son frère au Real Madrid.