PSG : «C’est terminé», Riolo annonce la fin avec une star !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Mohamed Salah a croisé la route de Nuno Mendes la saison dernière dans le cadre des 1/8èmes de finale de Ligue des champions. L’attaquant star de Liverpool a éprouvé des difficultés à se défaire du marquage du défenseur du PSG et n’est d’ailleurs plus que l’ombre de lui-même depuis aux yeux de Daniel Riolo.

Jusqu’à l’opposition entre le PSG et Liverpool en 1/8ème de finale de la Ligue des champions la saison dernière, Mohamed Salah marchait sur l’eau. D’ailleurs, la star égyptienne des Reds était ballottage favorable pour le Ballon d’or à l’époque. Toutefois, il n’a pas su prendre le meilleur sur Nuno Mendes lors de sa confrontation directe face au Portugais.

«Ecoutes mon vieux, c’est fini, tu vas aller sur le banc» Et depuis, c’est la descente aux enfers pour Mohamed Salah du point de vue de Daniel Riolo. Après une nouvelle performance poussive de l’Egyptien dimanche dans le derby d’Angleterre face à Manchester United (1-2), l’éditorialiste de RMC a jeté un froid sur la suite des opérations pour Salah. « Qu’est-ce qui peut se passer avec Salah ? En gros (Arne) Slot va se réveiller un matin et va lui dire : écoutes mon vieux, c’est fini, tu vas aller sur le banc. Sur le peu d’entrées qu’il fait, envoie (Federico) Chiesa ».