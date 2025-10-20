Ousmane Dembélé : La grande décision du PSG !

Pierrick Levallet

Après un mois et demi d’attente, Ousmane Dembélé devrait enfin faire son retour avec le PSG. Le Ballon d’Or 2025 serait pleinement remis de sa blessure contractée le 5 septembre dernier. Luis Enrique ne devrait en revanche pas compter sur lui au coup d’envoi de la rencontre face au Bayer Leverkusen en Ligue des champions.

Ousmane Dembélé se rapproche de plus en plus d’un retour sur les terrains. Blessé le 5 septembre avec l’équipe de France, le Ballon d’Or 2025 n’a plus disputé une seule rencontre en compétition officielle depuis. L’international français semble toutefois pleinement remis et devrait ainsi être du déplacement sur la pelouse du Bayer Leverkusen en Ligue des champions ce mardi.

Aucun risque pris avec Ousmane Dembélé pour son retour Selon Le Parisien, Ousmane Dembélé serait prêt physiquement pour faire son retour. Il y aurait en revanche peu de chance de le voir être titulaire avec le PSG ce mardi. Luis Enrique a souvent répété sa prudence dans le domaine et n’entendrait prendre aucun risque avec l’attaquant de 28 ans pour éviter une éventuelle rechute.