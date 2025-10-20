Panique au PSG ? Le plan secret de Luis Enrique !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Après huit journées de championnat disputées, le PSG n’est pas leader de Ligue 1. Le club de la capitale est à un point de l’OM, et a connu quelques contre-performances sur ces premiers matchs. Cependant, selon Bixente Lizarazu, Luis Enrique sait exactement comment gérer son groupe afin d’aller chercher un nouveau titre en fin de saison.

Le PSG, quadruple champion de France en titre, est mis en difficulté sur ce début de saison 2025-2026. Ayant perdu des points à Marseille, Lille, ou encore vendredi soir contre Strasbourg, le club de la capitale est derrière l’OM au classement, et va devoir batailler dans les prochaines semaines afin de reprendre son trône.

Le PSG en difficulté en Ligue 1 ? De quoi déjà imaginer une potentielle perte du titre pour le PSG ? Pas vraiment, la saison étant encore très longue. De son côté, Bixente Lizarazu estime que Luis Enrique gère parfaitement son groupe sur ce début de saison, et saura frapper fort dans les moments importants de la saison.