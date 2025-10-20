Panique au PSG ? Le plan secret de Luis Enrique !

Après huit journées de championnat disputées, le PSG n’est pas leader de Ligue 1. Le club de la capitale est à un point de l’OM, et a connu quelques contre-performances sur ces premiers matchs. Cependant, selon Bixente Lizarazu, Luis Enrique sait exactement comment gérer son groupe afin d’aller chercher un nouveau titre en fin de saison.
Le PSG, quadruple champion de France en titre, est mis en difficulté sur ce début de saison 2025-2026. Ayant perdu des points à Marseille, Lille, ou encore vendredi soir contre Strasbourg, le club de la capitale est derrière l’OM au classement, et va devoir batailler dans les prochaines semaines afin de reprendre son trône.
Le PSG en difficulté en Ligue 1 ?
De quoi déjà imaginer une potentielle perte du titre pour le PSG ? Pas vraiment, la saison étant encore très longue. De son côté, Bixente Lizarazu estime que Luis Enrique gère parfaitement son groupe sur ce début de saison, et saura frapper fort dans les moments importants de la saison.
« Ils sont comme au Tour de France »
« Je pense que c'est intelligent de la part de Luis Enrique et de son staff. Ils ont analysé la saison passée et ce début d'exercice avec beaucoup de blessures. Ils sont comme au Tour de France, ils démarrent tranquillement, gèrent les efforts et il faudra accélérer au moment de la montagne. Pour l'instant, ils doivent perdre des points, mais c'est assumé. Je le comprends », a ainsi confié le champion du monde 1998 au micro de Téléfoot.