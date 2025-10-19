PSG : Ousmane Dembélé quitte Paris, c'est confirmé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Absent depuis le 5 septembre dernier, Ousmane Dembélé va enfin faire son grand retour avec le PSG. Le Ballon d'Or va bien quitter Paris lundi matin afin de s'envoler pour l'Allemagne où le club de la capitale affrontera le Bayer Leverkusen mardi soir en Ligue des champions.

Le 5 septembre dernier, Ousmane Dembélé quittait l'équipe de France à cause d'une blessure à la cuisse, ce qui avait suscité une vive polémique. Et alors que le numéro 10 du PSG espérait revenir contre Strasbourg vendredi soir, Luis Enrique avait finalement décidé de jouer la prudence en se montrant assez évasif sur le retour de son Ballon d'Or.

Luis Enrique laisse planer le doute pour Ousmane Dembélé « Il y a toujours des surprises après les trêves internationales. Il faut attendre le retour des joueurs aujourd'hui et voir réellement dans quel état ils se trouvent. Je ne le sais pas. Il y a différentes situations personnelles qu'il faut analyser de manière individuelle », confiait l'entraîneur du PSG en conférence de presse.