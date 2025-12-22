Nouveau crack à l’OM : De Zerbi annonce la couleur !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Entré en cours de jeu dimanche lors de la large victoire de l’OM sur la pelouse de Bourg-en-Bresse (0-6), Tadjidine Mmadi a inscrit son tout premier but en professionnel. Un joueur qui peut être « déterminant » pour Marseille, selon Roberto De Zerbi, mais ce dernier a demandé de la patience avec l’ailier âgé de 18 ans.

Tadjidine Mmadi se souviendra longtemps de ce 21 décembre 2025. Avant la trêve hivernale, l’OM était en déplacement sur la pelouse de Bourg-en-Bresse, dans le cadre des 32es de finale de la Coupe de France. Une rencontre largement remportée par les Olympiens (0-6), avec pour conclure ce festival le premier but en professionnel du joueur âgé de 18 ans.

« Tant qu’il s’entraîne bien, je dois être juste avec tout le monde » « Tant qu’il s’entraîne bien, je dois être juste avec tout le monde, qu’ils aient 17 ou 40 ans. Dans ce secteur, on a peu de joueurs disponibles aussi. Paixao, Greenwood et Weah peuvent jouer à ce poste-là, mais on a besoin parfois piocher dans le centre de formation », a confié Roberto De Zerbi à propos de Tadjidine Mmadi.