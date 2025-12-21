Trois nouveaux renforts à l’OM, du lourd est annoncé !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Depuis le début de la saison, trois jeunes joueurs de l’OM ont eu l’opportunité d’avoir du temps de jeu avec les professionnels, Robinio Vaz, Darryl Bakola et Tadjidine Mmadi. Trois joueurs qui font partie intégrante du groupe et pour Kassim Abdallah, cela est un motif d’espoir pour les autres jeunes du centre de formation.

Revenu à l’OM en janvier 2024 pour encadrer les jeunes de la réserve, avant de mettre un terme à sa carrière l’été dernier, Kassim Abdallah a bien connu Robinio Vaz, Darryl Bakola et Tadjidine Mmadi. Trois joueurs régulièrement utilisés par Roberto De Zerbi cette saison et sur lesquels Marseille place de grands espoirs.

« Des petits à leur place, avec une bonne mentalité et la dalle » « Ce sont des petits à leur place, avec une bonne mentalité et la dalle », a confié Kassim Abdallah auprès de L’Equipe. Voir des jeunes taper à la porte du groupe professionnel et avoir du temps de jeu en Ligue 1 n’est pas commun à l’OM et pour l’ancien international comorien, cela peut en motiver d’autres à faire de même.