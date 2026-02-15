«Ils se remettent dans un bordel…» : Après De Zerbi, l'autre départ qui «remet tout en cause» à l’OM

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Quatre jours après celui de Roberto De Zerbi, un autre départ a été officialisé ce dimanche à l’OM. Dans un message publié sur les réseaux sociaux, un dirigeant haut placé du club a annoncé avoir posé sa démission. Un départ qui pourrait tout remettre en cause à Marseille selon un consultant de RMC.

La crise n’en finit plus à l’OM. Au lendemain du match nul concédé face à Strasbourg (2-2) et quatre jours après l’officialisation du départ de Roberto De Zerbi, c’est désormais au tour de Medhi Benatia de quitter le club. Sur les réseaux sociaux, le directeur du football de Marseille a annoncé son départ et avoir posé sa démission lundi dernier.

« Je ressens une insatisfaction croissante, une rupture que je regrette profondément » « Malgré les récentes déconvenues et certains scénarios cruels, sportivement, le projet avance, mais je ne peux ignorer le climat actuel. Je ressens une insatisfaction croissante, une rupture que je regrette profondément. À Marseille, le résultat est le seul juge de paix. Vous connaissez ma franchise et ma transparence ; donc, compte tenu des crispations autour de la direction, j’ai effectivement posé (et non proposé) ma démission, car selon moi, le club passera toujours avant les hommes et je ne souhaite pas que ma présence devienne une entrave ou un poids pour l’organisation et le développement. C’est pourquoi, après une longue réflexion, j’ai pris mes responsabilités et j’ai décidé, le lundi 9 février, de mettre fin à ma collaboration avec l’OM », a expliqué Medhi Benatia, souhaitant tout de même bonne chance à un groupe « qui a largement les capacités d’atteindre les objectifs demandés. »