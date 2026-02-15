«Ils se remettent dans un bordel…» : Après De Zerbi, l'autre départ qui «remet tout en cause» à l’OM

Quatre jours après celui de Roberto De Zerbi, un autre départ a été officialisé ce dimanche à l’OM. Dans un message publié sur les réseaux sociaux, un dirigeant haut placé du club a annoncé avoir posé sa démission. Un départ qui pourrait tout remettre en cause à Marseille selon un consultant de RMC.
La crise n’en finit plus à l’OM. Au lendemain du match nul concédé face à Strasbourg (2-2) et quatre jours après l’officialisation du départ de Roberto De Zerbi, c’est désormais au tour de Medhi Benatia de quitter le club. Sur les réseaux sociaux, le directeur du football de Marseille a annoncé son départ et avoir posé sa démission lundi dernier.
« Je ressens une insatisfaction croissante, une rupture que je regrette profondément »
« Malgré les récentes déconvenues et certains scénarios cruels, sportivement, le projet avance, mais je ne peux ignorer le climat actuel. Je ressens une insatisfaction croissante, une rupture que je regrette profondément. À Marseille, le résultat est le seul juge de paix. Vous connaissez ma franchise et ma transparence ; donc, compte tenu des crispations autour de la direction, j’ai effectivement posé (et non proposé) ma démission, car selon moi, le club passera toujours avant les hommes et je ne souhaite pas que ma présence devienne une entrave ou un poids pour l’organisation et le développement. C’est pourquoi, après une longue réflexion, j’ai pris mes responsabilités et j’ai décidé, le lundi 9 février, de mettre fin à ma collaboration avec l’OM », a expliqué Medhi Benatia, souhaitant tout de même bonne chance à un groupe « qui a largement les capacités d’atteindre les objectifs demandés. »
« C’est dingue parce que c’est un garçon quand même qui est du cru et qui n’a pas réussi »
À chaud, Stephen Brun a réagi au départ de Medhi Benatia dans Stephen Brunch sur RMC, qui selon lui remet quasiment tout en cause à l’OM : « C’est dingue parce que c’est un garçon quand même qui est du cru et qui n’a pas réussi. Son départ, qui a déjà été refusé, là va sûrement être accepté parce que c’est lui qui dit stop. Ça remet tout en cause, parce qu’on sait qu’Habib Beye c’était bien avancé et que c’était Medhi Benatia qui poussait pour le faire venir à l’OM. Qui va le remplacer ? C’est Pablo Longoria qui va être quasiment esseulé pour prendre les décisions sportives ? La semaine de l’Olympique de Marseille… Alors que tu vas à Brest et que t’as un quart de finale de Coupe de France à jouer contre Toulouse, qui est le seul objectif de l’OM maintenant pour prendre un titre. Ils se remettent dans un bordel encore… »