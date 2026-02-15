«A sa place, je me casse» : Les supporters de l'OM vont provoquer un nouveau départ majeur ?

Samedi après-midi, l’OM retrouvait le Vélodrome à l’occasion de la réception de Strasbourg (2-2) et les supporters en ont profité pour exprimer leur colère, après l’humiliation face au PSG (5-0) et le départ de Roberto De Zerbi. Des banderoles hostiles ont été déployées dans les virages du stade, mais leurs contestations pourraient provoquer un autre départ majeur.
Les supporters avaient des messages à faire passer. Une semaine après l’humiliation subie au Parc des Princes face au PSG (5-0), l’OM était de retour au Vélodrome samedi pour la réception de Strasbourg (2-2). La première rencontre des Olympiens depuis le départ de Roberto De Zerbi, officialisé mercredi. « Vous avez fait sauter le fusible, mais c'est tout le système qui est pourri ! », a-t-on notamment pu lire sur une des nombreuses banderoles déployées dans les tribunes du stade.
« McCourt / Longoria cassez-vous ! »
« Virage vide en signe de contestation. Pour un club en auto-destruction. Tous vos projets partent en fumée depuis toutes ces années gâchées... », ont également écrit les supporters de l’OM, avec un message à l’attention de Pablo Longoria de Frank McCourt. « McCourt / Longoria cassez-vous ! » Le propriétaire de l’OM, présent en tribunes pour cette rencontre, a été la cible d’une autre banderole : « McCourt capitaine d’un navire fantôme qui n’a jamais traversé l’océan ». Ce n’est pas la première fois que l’homme d’affaires américain est contesté de la sorte depuis qu’il a racheté le club en 2016, mais pour Walid Acherchour, cela pourrait être celle de trop.
« A sa place je vois cette banderole-là aujourd'hui, je me casse du club »
« McCourt, je pense qu'il va injecter beaucoup moins de sous vu les résultats de l'équipe et vu ce qu'il voit sur le terrain en terme d'état d'esprit ou même par rapport à ce qui a été dépensé. La réalité, sincèrement à sa place je vois cette banderole-là aujourd'hui, je me casse du club. Quand je regarde le classement et que je vois le match de Lens contre le PFC avec les joueurs qu'il y a sur le terrain, le CV qu'ont ces joueurs-là et ce que produit mon équipe avec les salaires qui ont été donnés aux joueurs, je me pose deux, trois questions. Si Lens gagne le titre cette saison et que l'OM avec les salaires qu'ils ont donné termine 4ème, le message qu'envoie cette saison est dramatique. Les banderoles des supporters... Ils n'ont rien compris, là il faut aller sur les joueurs, sur l'instabilité. Sur l'échelle de responsabilités, ce n'est pas McCourt qui doit être mis en priorité », a déclaré Walid Acherchour dans l’After Foot sur RMC.