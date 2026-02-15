«A sa place, je me casse» : Les supporters de l'OM vont provoquer un nouveau départ majeur ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Samedi après-midi, l’OM retrouvait le Vélodrome à l’occasion de la réception de Strasbourg (2-2) et les supporters en ont profité pour exprimer leur colère, après l’humiliation face au PSG (5-0) et le départ de Roberto De Zerbi. Des banderoles hostiles ont été déployées dans les virages du stade, mais leurs contestations pourraient provoquer un autre départ majeur.

Les supporters avaient des messages à faire passer. Une semaine après l’humiliation subie au Parc des Princes face au PSG (5-0), l’OM était de retour au Vélodrome samedi pour la réception de Strasbourg (2-2). La première rencontre des Olympiens depuis le départ de Roberto De Zerbi, officialisé mercredi. « Vous avez fait sauter le fusible, mais c'est tout le système qui est pourri ! », a-t-on notamment pu lire sur une des nombreuses banderoles déployées dans les tribunes du stade.

🚨 𝗧𝗢𝗨𝗧 𝗟𝗘 𝗠𝗢𝗡𝗗𝗘 𝗘𝗡 𝗔 𝗣𝗥𝗜𝗦 𝗣𝗟𝗘𝗜𝗡 𝗟𝗔 𝗧𝗘̂𝗧𝗘 𝗛𝗜𝗘𝗥 𝗔̀ 𝗟’𝗢𝗠 🫨😡:



Ce qu’on pouvait lire sur les banderoles :



« 𝗠𝗰𝗖𝗼𝘂𝗿𝘁, 𝗰𝗮𝗽𝗶𝘁𝗮𝗶𝗻𝗲 𝗱’𝘂𝗻 𝗻𝗮𝘃𝗶𝗿𝗲 𝗳𝗮𝗻𝘁𝗼̂𝗺𝗲 𝗾𝘂𝗶 𝗻’𝗮 𝗷𝗮𝗺𝗮𝗶𝘀 𝘁𝗿𝗮𝘃𝗲𝗿𝘀𝗲́ 𝗹’𝗼𝗰𝗲́𝗮𝗻. »… pic.twitter.com/6hYQMZEa1o — BeFootball (@_BeFootball) February 15, 2026

« McCourt / Longoria cassez-vous ! » « Virage vide en signe de contestation. Pour un club en auto-destruction. Tous vos projets partent en fumée depuis toutes ces années gâchées... », ont également écrit les supporters de l’OM, avec un message à l’attention de Pablo Longoria de Frank McCourt. « McCourt / Longoria cassez-vous ! » Le propriétaire de l’OM, présent en tribunes pour cette rencontre, a été la cible d’une autre banderole : « McCourt capitaine d’un navire fantôme qui n’a jamais traversé l’océan ». Ce n’est pas la première fois que l’homme d’affaires américain est contesté de la sorte depuis qu’il a racheté le club en 2016, mais pour Walid Acherchour, cela pourrait être celle de trop.