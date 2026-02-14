Crise à l'OM : «Cassez-vous», les supporters réclament deux têtes (et pas des moindres...)

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Décidément, la tension ne s'atténue pas autour de l'Olympique de Marseille. Après la claque reçue au Parc des princes contre le PSG entraînant le licenciement de Roberto De Zerbi en milieu de semaine, les supporters de l'OM ont profité du retour de l'équipe au Vélodrome et de la présence du propriétaire Frank McCourt dans les tribunes pour demander deux départs majeurs au sein de l'institution.

Le Mistral souffle sur Marseille ces derniers jours. Une colère noire des supporters s'est mélangée à l'air habituel en Provence. La faute à une succession de désillusions qui ont eu de grosses répercussions dans l'institution marseillaise à commencer par le naufrage de Bruges en Ligue des champions (0-3) avec une déroute historique dans l'histoire des Classicos contre le PSG (0-5). La séparation était inéluctable avec l'entraîneur Roberto De Zerbi alors qu'en parallèle, son discours ne passait plus vraiment dans le vestiaire. Plusieurs frictions avec certains joueurs dont Amir Murillo ont été révélées dans la presse et confirmées par De Zerbi en personne. Mais l'entraîneur italien est parti en milieu de semaine, mais une vague de départs est escomptée par les supporters.

10 ans de McCourt, Marseille n'en peut plus ? Le Champions Project fêtera son 10ème anniversaire à l'arrivée de l'automne. Frank McCourt rachetait le club marseillais des mains de Magarita Louis-Dreyfus. Dès lors, le projet sportif financé par l'homme d'affaires américain était clair : se rapprocher du PSG en redevenant un invité régulier de la Ligue des champions. Malgré trois participations en C1 et deux épopées remarquées en Ligue Europa avec une finale en 2018 et une demi-finale en 2024, ce n'est pas assez aux yeux des supporters marseillais.