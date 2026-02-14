«Tout le système est pourri» à l'OM ? La crise qui va laisser des traces...

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Le début de semaine aura été très agité du côté de l’OM, qui dans la nuit de mardi à mercredi, a décidé de se séparer de son entraîneur Roberto De Zerbi. Le club phocéen semble désormais embourbé dans une forme de crise, et du côté des supporters, on a affiché un gros mécontentement ce samedi.

La fin de saison de l’OM risque d’être compliquée. Dépassé en championnat, le club phocéen peut néanmoins tenter d’aller accrocher une place qualificative pour la Ligue des Champions, ainsi qu’un beau parcours en Coupe de France. Éliminé honteusement de la C1, Marseille a ensuite subi une gifle monumentale sur la pelouse du PSG dimanche dernier. Ces mauvais résultats ainsi que quelques tensions dans le vestiaire auront eu raison de Roberto De Zerbi, démis de ses fonctions en début de semaine.

Banderole des South Winners :



"Vous avez fait sauter le fusible mais c'est tout le système qui est pourri !" pic.twitter.com/qfSqNC9qWi — 𝐕𝐢𝐧𝐜𝐞𝐧𝐳𝐨 𝐓𝐨𝐦𝐦𝐚𝐬𝐢 (@Vincent_1393) February 14, 2026

L’OM annonce la fin pour De Zerbi « L’Olympique de Marseille et Roberto De Zerbi, entraîneur de l’équipe première, annoncent la fin de leur collaboration d'un commun accord.À la suite d’une concertation réunissant l’ensemble des parties prenantes de la direction du club – propriétaire, président, directeur du football et entraîneur – il a été décidé d’opter pour un changement à la tête de l’équipe première. Une décision collective, difficile, prise au terme d’une réflexion approfondie dans l’intérêt du club pour répondre aux enjeux sportifs de cette fin de saison. L’Olympique de Marseille tient à remercier Roberto De Zerbi pour son investissement, son engagement, son professionnalisme et son sérieux, marqués notamment par la 2ᵉ place obtenue lors de la saison 2024/25 », pouvait-on lire dans le communiqué publié par l’OM.