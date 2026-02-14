«Il ne connait rien au foot» à l’OM, une histoire d’argent est dénoncée

Amadou Diawara

Ce mardi matin, l'OM a annoncé le départ de Roberto De Zerbi, qui a quitté ses fonctions d'entraineur de l'équipe première marseillaise. D'après Marion Bartoli, le club phocéen a un problème avec un autre membre important de l'organigramme olympien. Un dirigeant qui ne serait pas légitime.

Lors de la 21ème journée de Ligue 1, le PSG a étrillé l'OM au Parc des Princes (5-0). Ce qui a été fatal à Roberto De Zerbi. En effet, le club marseillais a annoncé le départ du coach italien ce mardi matin, et ce, via un communiqué publié sur son site officiel. « L’Olympique de Marseille et Roberto De Zerbi, entraîneur de l’équipe première, annoncent la fin de leur collaboration d'un commun accord. À la suite d’une concertation réunissant l’ensemble des parties prenantes de la direction du club – propriétaire, président, directeur du football et entraîneur – il a été décidé d’opter pour un changement à la tête de l’équipe première. Une décision collective, difficile, prise au terme d’une réflexion approfondie dans l’intérêt du club pour répondre aux enjeux sportifs de cette fin de saison. L’Olympique de Marseille tient à remercier Roberto De Zerbi pour son investissement, son engagement, son professionnalisme et son sérieux, marqués notamment par la 2ᵉ place obtenue lors de la saison 2024/25. Le club lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière », peut-on lire.

«C’est un financier, il veut de l’argent» Plutôt que d'accabler Roberto De Zerbi, Marion Barloli a préféré s'en prendre à Frank McCourt, propriétaire de l'OM depuis le 17 octobre 2016. « Frank McCourt ? Il ne connait rien au foot. C’est un financier. Il veut de l’argent. Il a acheté l’OM pour pas très cher et espère le revendre beaucoup plus. Il ne connait absolument rien », a pesté celle qui a remporté Wimbledon en 2013, et ce, dans l'émission les Grandes Gueules du Sport.