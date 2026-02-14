Attendu à l'OM, Habib Beye se fait insulter par ses anciens supporters

Le 9 février, le Stade Rennais a annoncé qu'Habib Beye ne dirigeait plus son équipe première. Entrainé par Sébastien Tambouret ce vendredi soir, le club breton a créé la surprise en s'imposant face au PSG. Après le coup de sifflet final de la rencontre, Le Roazhon Celtic Kop s'en est pris à Habib Beye.
Ce lundi, le Stade Rennais a lâché une bombe. Via un communiqué publié sur son site officiel, le club breton a annoncé qu'il avait engagé « une procédure à l’endroit de son entraîneur principal Monsieur Habib Beye et de ses adjoints Messieurs Olivier Saragaglia, Sébastien Bichard et Yann Cavezza. Dans l’attente de la décision à venir, les entraînements de l’équipe professionnelle seront assurés par Sébastien Tambouret, Pierre-Alexandre Lelièvre et Maxime Le Marchand jusqu’à nouvel ordre ».
«Habib Beye est parti, maintenant, c'est que nous»
Sous la houlette de Sébastien Tambouret, le Stade Rennais a accueilli le PSG ce vendredi soir en ouverture de la 22ème journée de Ligue 1. Et le club rouge et noir s'est imposé à la surprise générale face au champion d'Europe en titre au Roazhon Park (3-1). Une victoire qui n'a pas manqué de faire réagir les supporters bretons.
«Il faut savoir fermer sa gueule»
Après le coup de sifflet finale de Stade Rennais - PSG, un membre du Roazhon Celtic Kop a fait passer un message fort depuis les travées de l'enceinte bretonne, et ce, à l'aide d'un mégaphone. Ce dernier s'est montré fédérateur envers son équipe et hostile à l'encontre d'Habib Beye. « Franchement, on avait prévu de vous assassiner si on perdait le match ce soir (vendredi). Ce soir, on ne va pas vous assassiner, parce qu'on a vécu des émotions au Roazhon Park, qu'on avait pas vécues depuis vraiment très très très longtemps. Et franchement merci. On a accroché un message au balcon. Il reste 12 matchs, 36 points à prendre, pour décrocher l'Europe les gars. Ce soir, il y en a un chez lui, il doit se retourner ! Habib Beye, il est parti, il n'est plus là. Maintenant, c'est que nous. Désolé pour lui, mais à un moment, il faut savoir fermer sa gueule ! », a déclaré ce supporter du Stade Rennais.