Attendu à l'OM, Habib Beye se fait insulter par ses anciens supporters

Amadou Diawara

Le 9 février, le Stade Rennais a annoncé qu'Habib Beye ne dirigeait plus son équipe première. Entrainé par Sébastien Tambouret ce vendredi soir, le club breton a créé la surprise en s'imposant face au PSG. Après le coup de sifflet final de la rencontre, Le Roazhon Celtic Kop s'en est pris à Habib Beye.

Ce lundi, le Stade Rennais a lâché une bombe. Via un communiqué publié sur son site officiel, le club breton a annoncé qu'il avait engagé « une procédure à l’endroit de son entraîneur principal Monsieur Habib Beye et de ses adjoints Messieurs Olivier Saragaglia, Sébastien Bichard et Yann Cavezza. Dans l’attente de la décision à venir, les entraînements de l’équipe professionnelle seront assurés par Sébastien Tambouret, Pierre-Alexandre Lelièvre et Maxime Le Marchand jusqu’à nouvel ordre ».

«Habib Beye est parti, maintenant, c'est que nous» Sous la houlette de Sébastien Tambouret, le Stade Rennais a accueilli le PSG ce vendredi soir en ouverture de la 22ème journée de Ligue 1. Et le club rouge et noir s'est imposé à la surprise générale face au champion d'Europe en titre au Roazhon Park (3-1). Une victoire qui n'a pas manqué de faire réagir les supporters bretons.