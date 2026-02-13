Habib Beye à l'OM : les «relations conflictuelles» qui posent problème ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Après la défaite face au PSG le week-end dernier, Roberto De Zerbi a fini par prendre la porte. Si son successeur n'a pas encore été annoncé, les yeux se sont rapidement tournés vers Habib Beye qui vient d'être évincé par le Stade Rennais. L'ancien défenseur, qui a porté les couleurs de l'OM de 2003 à 2007, n'apparaît pas forcément comme la meilleure solution pour tout le monde.

Nommé à la tête du Stade Rennais en janvier 2025, Habib Beye a connu des mois difficiles depuis le début de la saison. Le club breton a eu du mal à prendre le bon rythme et après quatre défaites consécutives inquiétantes, il a fini par être remercié par sa direction. Il faut dire qu'il y avait des tensions au sein du vestiaire et c'est ce qui pourrait poser problème également à Marseille.

Habib Beye : Le problème «d’ordre privé» qui va retarder son arrivée à l’OM ? https://t.co/REj8BGUkcj — le10sport (@le10sport) February 12, 2026

Beye dans le viseur de l'OM, une bonne idée ? Alors que c'est Jacques Abardonado qui assurera l'intérim pour affronter Strasbourg ce week-end, l'OM cherche son nouvel entraîneur. Habib Beye semble être la cible privilégiée des dirigeants marseillais mais cette idée est loin de convaincre tout le monde. « Beye, c’est la tendance du moment. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée, mais ni que ce soit une mauvaise » débute d'abord le journaliste de La Provence Tristan Rapaud pour le podcast After OM de RMC.