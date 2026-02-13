Habib Beye à l'OM : les «relations conflictuelles» qui posent problème ?

Après la défaite face au PSG le week-end dernier, Roberto De Zerbi a fini par prendre la porte. Si son successeur n'a pas encore été annoncé, les yeux se sont rapidement tournés vers Habib Beye qui vient d'être évincé par le Stade Rennais. L'ancien défenseur, qui a porté les couleurs de l'OM de 2003 à 2007, n'apparaît pas forcément comme la meilleure solution pour tout le monde.
Nommé à la tête du Stade Rennais en janvier 2025, Habib Beye a connu des mois difficiles depuis le début de la saison. Le club breton a eu du mal à prendre le bon rythme et après quatre défaites consécutives inquiétantes, il a fini par être remercié par sa direction. Il faut dire qu'il y avait des tensions au sein du vestiaire et c'est ce qui pourrait poser problème également à Marseille.
Beye dans le viseur de l'OM, une bonne idée ?
Alors que c'est Jacques Abardonado qui assurera l'intérim pour affronter Strasbourg ce week-end, l'OM cherche son nouvel entraîneur. Habib Beye semble être la cible privilégiée des dirigeants marseillais mais cette idée est loin de convaincre tout le monde. « Beye, c’est la tendance du moment. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée, mais ni que ce soit une mauvaise » débute d'abord le journaliste de La Provence Tristan Rapaud pour le podcast After OM de RMC.
Des tensions difficiles à gérer à l'OM ?
Sur la fin de son aventure à Rennes, Habib Beye a eu notamment des soucis à gérer au sein de son vestiaire et ne semblait pas parfaitement en symbiose avec ses hommes. « Je m’interroge juste par rapport à 2-3 choses que j’ai pu apercevoir en suivant de loin son parcours à Rennes. Ce sont notamment les relations conflictuelles avec les cadres de son vestiaire, les gros egos. Est-ce qu’il va pouvoir gérer ceux de l’OM qui sont quand même aussi assez gros. Et avec une exposition médiatique toute autre que celle qu’il connaissait en Bretagne. Donc, c’est un peu cette limite que je vois là » poursuit Tristan Rapaud. Reste à savoir comment ce dossier va évoluer.