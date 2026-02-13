Amende et facture à payer : La virée nocturne qui aura coûté très cher à un joueur de l'OM

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Aujourd'hui à la retraite et désormais consultant sur Canal+, Samir Nasri en a des choses à raconter sur ce qu'il a pu vivre au cours de sa carrière de joueur. Des anecdotes, il en a des centaines à délivrer, notamment quand il était du côté de l'OM. Formé au sein du club phocéen, Nasri a vécu différentes expériences, étant notamment impliqué dans une histoire qui aurait coûté beaucoup d'argent à l'un de ses coéquipiers de l'époque.

Passé par Arsenal, Manchester City ou encore le FC Séville, Samir Nasri a débuté sa carrière du côté de l'OM. Formé au sein du club phocéen, l'ancien international français avait été lancé dans le grand bain en 2004, faisant ensuite les beaux jours de la formation olympienne jusqu'en 2008, date de son départ chez les Gunners. Et voilà que pendant ces 4 saisons à l'OM, Nasri a vécu certaines péripéties marquantes.

« Il lui a mis une amende, qu’il a payée tout seul » Sur le plateau de The Big Five, émission de Canal+, Samir Nasri avait raconté une anecdote du temps où il était joueur de l'OM. Partie prenante d'une virée nocturne qui a mal tourné, l'ancien Olympien confiait alors : « On gagne 3-0. Ils nous mettent au vert durant quatre jours dans un hôtel à Aix. On fait une réunion entre joueurs. On s’arrange pour qu’à l’hôtel, on ait de la visite. Mais je ne sais pas comment, le coach l’a su et il a mis quelqu’un de la sécurité pour bloquer. Je le dis, moi j’y étais. C’est même moi qui ait eu l’idée. On a réfléchi. Comment aller de l’autre côté, dans l’autre bâtiment. Le lendemain, ça s’est su. Il y en a un, c’est un Monsieur. Car on était plusieurs et il y en a un qui a tout assumé. Il a dit ´j’étais seul’. Je me souviens de la phrase de José Anigo: "Ce sera le coup de **** le plus cher de l’histoire". Il lui a mis une amende, qu’il a payée tout seul ».