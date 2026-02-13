«Zidane fait comprendre qu’il va signer à l’OM», un influenceur donne sa théorie (et c’est très drôle)

Ce mardi matin, l'OM de Pablo Longoria a annoncé la fin du mandat de Roberto De Zerbi en tant qu'entraineur. Alors que les supporters marseillais rêvent de voir Zinedine Zidane prendre sa place sur le banc du club, un influenceur français a vu plusieurs signes permettant d'y croire. Sa vidéo est pleine d'humour.
Roberto De Zerbi n'est plus l'entraineur de l'OM. En effet, le club phocéen a officialisé ce mardi matin le départ du coach italien, et ce, via un communiqué publié sur son site officiel.
«Zidane, il porte un parapluie aux couleurs de l'OM»
« L’Olympique de Marseille et Roberto De Zerbi, entraîneur de l’équipe première, annoncent la fin de leur collaboration d'un commun accord. À la suite d’une concertation réunissant l’ensemble des parties prenantes de la direction du club – propriétaire, président, directeur du football et entraîneur – il a été décidé d’opter pour un changement à la tête de l’équipe première. Une décision collective, difficile, prise au terme d’une réflexion approfondie dans l’intérêt du club pour répondre aux enjeux sportifs de cette fin de saison. L’Olympique de Marseille tient à remercier Roberto De Zerbi pour son investissement, son engagement, son professionnalisme et son sérieux, marqués notamment par la 2ᵉ place obtenue lors de la saison 2024/25. Le club lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière », a écrit l'OM.
«Il ne ferme pas la porte à l'OM»
Alors que le nom du successeur de Roberto De Zerbi n'a pas été révélé par l'OM, les supporters rêvent de voir Zinedine Zidane prendre place sur le banc marseillais. En story sur Instagram, Mohamed Henni a posté une photo du Ballon d'Or 98 où il a listé tous les indices montrant qu'il pourrait rejoindre le club olympien. « Regardez le post Instagram de Zinedine Zidane. Il nous fait clairement comprendre qu'il va signer à l'OM. Les gars, regardez les signes. On voit Zidane, il porte un parapluie aux couleurs de l'OM. Derrière Zidane, il y a une voiture avec la portière ouverte, ça veut dire qu'il est ouvert à la discussion. Il ne ferme pas la porte à l'OM. Derrière la voiture, il y a des feux oranges, il parle de l'Orange Vélodrome. En haut, il y a Miami. Dans Miami, il y a IAM, comme le groupe de rap marseillais. Derrière Zidane, il y a un restaurant qui s'appelle "the sands", ça veut dire les sables, il parle du sable de la plage de Marseille les gars. On voit Zidane sous la pluie, il veut dire qu'après la pluie viendra le beau temps. Zidane, il fait un clin d'œil à son sponsor, on voit les trois bandes blanches d'Adidas. Les bandes, ça veut dire qu'il bande, il est content, en bande organisée. Miami : cinq lettres, the sands : huit lettres, 8 + 5 = 13. Les gars, c'est un hasard ça ? », a ironisé l'influenceur.