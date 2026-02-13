«Zidane fait comprendre qu’il va signer à l’OM», un influenceur donne sa théorie (et c’est très drôle)

Amadou Diawara

Ce mardi matin, l'OM de Pablo Longoria a annoncé la fin du mandat de Roberto De Zerbi en tant qu'entraineur. Alors que les supporters marseillais rêvent de voir Zinedine Zidane prendre sa place sur le banc du club, un influenceur français a vu plusieurs signes permettant d'y croire. Sa vidéo est pleine d'humour.

Roberto De Zerbi n'est plus l'entraineur de l'OM. En effet, le club phocéen a officialisé ce mardi matin le départ du coach italien, et ce, via un communiqué publié sur son site officiel.

« L'Olympique de Marseille et Roberto De Zerbi, entraîneur de l'équipe première, annoncent la fin de leur collaboration d'un commun accord. À la suite d'une concertation réunissant l'ensemble des parties prenantes de la direction du club – propriétaire, président, directeur du football et entraîneur – il a été décidé d'opter pour un changement à la tête de l'équipe première. Une décision collective, difficile, prise au terme d'une réflexion approfondie dans l'intérêt du club pour répondre aux enjeux sportifs de cette fin de saison. L'Olympique de Marseille tient à remercier Roberto De Zerbi pour son investissement, son engagement, son professionnalisme et son sérieux, marqués notamment par la 2ᵉ place obtenue lors de la saison 2024/25. Le club lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière », a écrit l'OM.