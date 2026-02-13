Habib Beye : «La faute grave» qui relance tout à l'OM ?

Pressenti pour devenir le prochain entraîneur de l'OM, Habib Beye est encore dans la tourmente. Evincé de son poste d'entraîneur du Stade Rennais il y a peu, l'ancien joueur n'en a pas encore fini avec son ancien club. En effet, le dossier pourrait même se poursuivre devant les instances. Une procédure est en cours.
Après avoir subi 4 défaites consécutives, dont une face à l'OM en Coupe de France, le Stade Rennais a choisi de se séparer d'Habib Beye. Mais le dossier n'est pas encore terminé puisque cette affaire pourrait se terminer devant les tribunaux. Cela pourrait donc relancer grandement les plans de l'OM concernant la recherche de son futur entraîneur.
Habib Beye visé par une procédure
Directeur général du Stade Rennais, Arnaud Pouille en a révélé davantage jeudi sur les circonstances du départ d'Habib Beye de Bretagne. « On a pris la décision ce week-end avec Loïc (Désiré, directeur sportif) et Guillaume (Cerutti, président du conseil d’administration) d’entamer une procédure à l’encontre d’Habib Beye et de trois de ses adjoints. Les circonstances sont contraignantes, mais nous n’avions pas d’autre alternative que d’engager cette procédure. Ce sont des procédures d’ordre privé, je n’ai pas à donner plus de détail » déclare-t-il en conférence de presse, comme rapporté par Foot Mercato. Le club aurait beaucoup de reproches à faire à Beye et d'après Ouest-France, l'affaire pourrait bien atterrir sur la table des instances du football.
Une faute grave d'Habib Beye à l'OM ?
Avant son départ de Rennes, Habib Beye était déjà dans le viseur par rapport à la tension imposée dans le vestiaire à la suite de la décision d'écarter Brice Samba lors du match contre le RC Lens. Ouest-France va plus loin en indiquant que Rennes pourrait plaider la faute grave puisque Beye aurait commencé à échanger avec l'OM alors qu'il était encore en poste au Stade Rennais, une information démentie par la direction de la communication institutionnelle d'après La Provence. Le coach ne se voyait déjà plus à Rennes dès le 4 février puisque son entourage avait pris des informations quant aux conditions de son départ. Le dossier pourrait continuer sa route aux prud'hommes.