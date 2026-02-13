Habib Beye : «La faute grave» qui relance tout à l'OM ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Pressenti pour devenir le prochain entraîneur de l'OM, Habib Beye est encore dans la tourmente. Evincé de son poste d'entraîneur du Stade Rennais il y a peu, l'ancien joueur n'en a pas encore fini avec son ancien club. En effet, le dossier pourrait même se poursuivre devant les instances. Une procédure est en cours.

Après avoir subi 4 défaites consécutives, dont une face à l'OM en Coupe de France, le Stade Rennais a choisi de se séparer d'Habib Beye. Mais le dossier n'est pas encore terminé puisque cette affaire pourrait se terminer devant les tribunaux. Cela pourrait donc relancer grandement les plans de l'OM concernant la recherche de son futur entraîneur.

Habib Beye : Le problème «d’ordre privé» qui va retarder son arrivée à l’OM ? https://t.co/REj8BGUkcj — le10sport (@le10sport) February 12, 2026

Habib Beye visé par une procédure Directeur général du Stade Rennais, Arnaud Pouille en a révélé davantage jeudi sur les circonstances du départ d'Habib Beye de Bretagne. « On a pris la décision ce week-end avec Loïc (Désiré, directeur sportif) et Guillaume (Cerutti, président du conseil d’administration) d’entamer une procédure à l’encontre d’Habib Beye et de trois de ses adjoints. Les circonstances sont contraignantes, mais nous n’avions pas d’autre alternative que d’engager cette procédure. Ce sont des procédures d’ordre privé, je n’ai pas à donner plus de détail » déclare-t-il en conférence de presse, comme rapporté par Foot Mercato. Le club aurait beaucoup de reproches à faire à Beye et d'après Ouest-France, l'affaire pourrait bien atterrir sur la table des instances du football.