«Il y a un souci» avec le propriétaire de l’OM : «Il devrait être…»

Amadou Diawara

Le 17 octobre 2016, Frank McCourt est devenu officiellement le nouveau propriétaire de l'OM. En effet, le businessman américain a racheté le club marseillais, lançant dans le même temps son « OM Champions Project ». Alors que l'écurie phocéenne est en pleine crise actuellement, Frank McCourt est pointé du doigt.

Désireux de redorer le blason de l'OM, Frank McCourt a racheté le club le 17 octobre 2016. Dès qu'il a pris ses fonctions en tant que propriétaire marseillais, le businessman américain a lancé son « OM Champions Project ». Toutefois, sa mission est un échec total pour le moment, puisque le club phocéen n'a pas soulevé le moindre trophée sous son égide.

OM : Frank McCourt est trop absent ? Corrigé par le PSG au Parc des Princes lors de la 21ème journée de Ligue 1, l'OM a pris des mesures drastiques dans la foulée. En effet, le club olympien a publié un communiqué ce mardi matin pour annoncer le départ de Roberto De Zerbi. « L’Olympique de Marseille et Roberto De Zerbi, entraîneur de l’équipe première, annoncent la fin de leur collaboration d'un commun accord. À la suite d’une concertation réunissant l’ensemble des parties prenantes de la direction du club – propriétaire, président, directeur du football et entraîneur – il a été décidé d’opter pour un changement à la tête de l’équipe première. Une décision collective, difficile, prise au terme d’une réflexion approfondie dans l’intérêt du club pour répondre aux enjeux sportifs de cette fin de saison. L’Olympique de Marseille tient à remercier Roberto De Zerbi pour son investissement, son engagement, son professionnalisme et son sérieux, marqués notamment par la 2ᵉ place obtenue lors de la saison 2024/25. Le club lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière », peut-on lire sur le site officiel de l'OM.