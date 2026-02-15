Les critiques ne passent plus : Un journaliste finit «les doigts pétés» par un joueur de l’OM

L’OM n’est clairement pas un club comme les autres. Jouer à Marseille a des avantages, mais aussi des inconvénients. Il faut notamment parfois faire avec une énorme pression sur les épaules, ce se soit de la part des supporters ou des journalistes. Et voilà qu'à certains moment, certains joueurs de l’OM n’ont pas voulu laisser passer ce qui pouvait se dire sur eux.
On peut le voir en ce moment, la tension est palpable très régulièrement à l’OM. Quand ça ne va pas à Marseille, il faut faire avec de très nombreuses critiques pour les joueurs et elles sont parfois violentes. Mais comment réagir face à celles-ci ? Alors qu’une réponse est surtout attendue sur le terrain de la part des joueurs, à l’OM, d’autres ont choisi d’adopter un autre comportement et un journaliste en avait fait les frais.
« Il faut pas laisser faire ! »
Passé par l'OM entre 1990 et 1993, Pascal Olmeta avait décidé de ne pas se laisser faire face à certains comportements. Ainsi, dans une interview pour So Foot, l'ancien gardien olympien racontait : « Des fois tu sortais avec les voitures, c'était chaud. Rudi Völler s'est fait taper dessus ! Un jour il y en a un qui touche ma Porsche, à peine. Bah je suis sorti direct. Il faut pas laisser faire ! ».
« À Marseille, il y a un journaliste de La Provence, un anti-Olmeta… »
Pas question donc de se laisser faire pour Pascal Olmeta à l’OM. Et un journaliste de La Provence en a été victime. « À Marseille, il y a un journaliste de La Provence, un anti-Olmeta. Il écrivait toujours que j'étais mauvais, même si j'avais passé le match à chanter derrière le but avec le public ! Un jour, je le croise en rentrant au vestiaire : "Tu écris avec quelle main ?" « Celle là, et alors ?" Et alors, crac! Je lui ai pété les doigts. Eh oui ! », révélait l’ancien Olympien.