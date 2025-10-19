Du jamais vu au PSG, il est meilleur que Messi ?

Transféré depuis le FC Porto lors de l'été 2020, Danilo Pereira a passé près de quatre saisons au PSG. S'il a cohabité avec Lionel Messi à Paris, l'international portugais estime tout de même que le meilleur joueur avec lequel il a évolué sous les couleurs rouge et bleu, c'est Marco Verratti.
Très performant sous les couleurs du FC Porto, Danilo Pereira a alarmé la direction du PSG. A tel point que l'écurie présidée par Nasser Al-Khelaïfi a déboursé environ 20M€ au total (prêt payant avec option d'achat) pour recruter le joueur de 34 ans, arrivé à Paris lors de l'été 2020.
PSG : Danilo Pereira zappe Messi
Lors de son passage au PSG (2020-2024), Danilo Pereira a évolué avec Lionel Messi, Neymar ou encore Kylian Mbappé. Malgré tout, l'international portugais estime que le meilleur avec qui il a joué à Paris, c'est Marco Verratti.
«Marco Verratti, c’était incroyable»
« Les deux joueurs qui m'ont le plus impressionné au PSG ? En premier, je le dis tous les jours : c’est Marco (Verratti). Avec le ballon, sans ballon… c’était incroyable ! La façon qu’il a aussi de parler avec les gens… C’est un milieu de terrain que je n’avais jamais vu avant, un joueur complet. Ensuite, je dirais Warren (Zaïre-Emery). À 16 ou 17 ans, il faisait des choses incroyables. Il joue moins depuis un moment, mais je pense qu’il a encore une marge de progression et qu’il peut aller loin. C’est un jeune très gentil que j’aime bien», a avoué Danilo Pereira, actuel pensionnaire d'Al Ittihad, lors d'un entretien accordé à Onze Mondial.