Du jamais vu au PSG, il est meilleur que Messi ?

Amadou Diawara

Transféré depuis le FC Porto lors de l'été 2020, Danilo Pereira a passé près de quatre saisons au PSG. S'il a cohabité avec Lionel Messi à Paris, l'international portugais estime tout de même que le meilleur joueur avec lequel il a évolué sous les couleurs rouge et bleu, c'est Marco Verratti.

Très performant sous les couleurs du FC Porto, Danilo Pereira a alarmé la direction du PSG. A tel point que l'écurie présidée par Nasser Al-Khelaïfi a déboursé environ 20M€ au total (prêt payant avec option d'achat) pour recruter le joueur de 34 ans, arrivé à Paris lors de l'été 2020.

