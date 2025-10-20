Ousmane Dembélé - Départ du PSG : La bombe lâchée !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le PSG envisagerait de négocier une prolongation de contrat d’Ousmane Dembélé, mais sans pour autant lui proposer un salaire conséquent. Un aspect qui pourrait justement poser problème au Ballon d’Or 2025 selon Walid Acherchour, qui a expliqué en direct sur RMC qu’il voyait même Dembélé quitter le PSG dans peu de temps.

Et si le PSG et Ousmane Dembélé (28 ans) arrivaient bientôt au bout de leur belle histoire d’amour ? Comme l’a récemment annoncé L’EQUIPE, les dirigeants parisiens ont décidé d’amorcer des discussions pour prolonger le contrat actuel du dernier Ballon d’Or qui court jusqu’en 2028, mais ne pourra pas lui offrir un salaire XXL en raison du fair-play financier. Et cela pourrait poser problème entre Dembélé et le PSG…

« Le PSG ne doit pas aller dans des sommes délirantes » Walid Acherchour a évoqué le sujet en direct dans l’After Foot, sur RMC Sport : « Dembélé est arrivé à Paris avec un très gros salaire déjà. Le PSG avait cru en lui à l’époque, et ça a été payant. Mais le PSG ne doit pas aller dans des sommes délirantes pour tenter de le prolonger. Après Dembélé, quand il regarde Haaland ou les meilleurs attaquants du monde, il doit se dire qu’il mérite une revalorisation salariale avec un montant assez conséquent », indique Acherchour, avant de lâcher une bombe sur un départ d’Ousmane Dembélé.