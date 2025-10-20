Le «meilleur joueur du monde» va signer au PSG ?

Pierrick Levallet

Depuis quelques jours maintenant, le PSG a entamé les négociations avec Ousmane Dembélé pour sa prolongation de contrat. Il y aurait toutefois certains désaccords autour du salaire. En attendant, le Ballon d’Or 2025 prépare son retour après sa blessure contractée le 5 septembre. Et l’international français va revenir avec un statut bien différent.

Le PSG s’occupe de quelques dossiers depuis quelques jours maintenant. Le club de la capitale souhaite régler certaines prolongations, dont celle d’Ousmane Dembélé. Sous contrat jusqu’en juin 2028, le Ballon d’Or 2025 réclamerait un bail plus juteux que celui dont il dispose actuellement. Il y aurait d’ailleurs des désaccords avec la direction parisienne à ce sujet.

Ousmane Dembélé se rapproche d'un retour... En attendant que le dossier se démêle, Ousmane Dembélé prépare son retour sur les terrains. Blessé depuis le 5 septembre dernier, l’international français n’a pas joué sous les couleurs du PSG depuis le 30 août contre Toulouse (victoire 3-6). Il pourrait ainsi disputer ses premières minutes depuis un mois et demi contre le Bayer Leverkusen ce mardi en Ligue des champions.