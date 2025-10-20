Ballon d'Or : Polémique au PSG, le vestiaire balance !

Axel Cornic

Avec l’excellente saison dernière et la victoire en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain a occupé la plus grande partie des places pour le Ballon d’Or 2025. C’est d’ailleurs Ousmane Dembélé qui l’a remporté avec Vitinha qui a terminé à la troisième place, mais cela n’a pas évité les petites polémiques.

Comme chaque année, le Ballon d’Or a soulevé des vifs débats. Pas vraiment sur le vainqueur, puisque si en Espagne certains voyaient Lamine Yamal l’emporter, Ousmane Dembélé reste un choix assez compréhensible. C’est plutôt le cas pour le reste du classement, où d’autres joueurs du PSG auraient pu être présents.

Quelle place pour Pacho ? C’est le cas de Willian Pacho, qui a clairement été l’une des grandes révélations de la saison dernière, du côté du PSG. Et d’ailleurs, ce sujet a été relancé ce lundi, lors de la conférence de presse organisée à la veille du match contre le Bayer Leverkusen, en Ligue des Champions.