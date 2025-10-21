OM - PSG : L'annonce surréaliste de Daniel Riolo !

Amadou Diawara

Frappé par une pénurie de joueurs, à cause d'un nombre incalculable de blessures, le PSG a perdu des points précieux pour le titre. Ayant perdu le Classique, le club de la capitale a vu l'OM lui passer devant et prendre la tête du championnat de France. D'après Daniel Riolo, cette contre-performance est insignifiante.

Après avoir réalisé un quadruplé historique - Ligue 1, Ligue des Champions, Coupe de France et Trophée des Champions - le PSG est dans une situation compliquée cette saison. Touché par une malédiction, le club emmené par Luis Enrique a vu tous ses meilleurs joueurs rejoindre l'infirmerie, et ce, à cause de blessures.

L'OM a battu le PSG au Vélodrome Victime d'une pénurie au sein de son effectif, le PSG a perdu des points précieux dans la course pour le titre. S'étant incliné à Marseille, l'écurie présidée par Nasser Al-Khelaïfi a vu l'OM lui chiper la première place en Ligue 1. Mais à en croire Daniel Riolo, ce mauvais résultat n'est pas important. D'autant que le PSG fait un sans-faute en Ligue des Champions cette saison.