OM - PSG : L'annonce surréaliste de Daniel Riolo !

Frappé par une pénurie de joueurs, à cause d'un nombre incalculable de blessures, le PSG a perdu des points précieux pour le titre. Ayant perdu le Classique, le club de la capitale a vu l'OM lui passer devant et prendre la tête du championnat de France. D'après Daniel Riolo, cette contre-performance est insignifiante.
Après avoir réalisé un quadruplé historique - Ligue 1, Ligue des Champions, Coupe de France et Trophée des Champions - le PSG est dans une situation compliquée cette saison. Touché par une malédiction, le club emmené par Luis Enrique a vu tous ses meilleurs joueurs rejoindre l'infirmerie, et ce, à cause de blessures.
L'OM a battu le PSG au Vélodrome
Victime d'une pénurie au sein de son effectif, le PSG a perdu des points précieux dans la course pour le titre. S'étant incliné à Marseille, l'écurie présidée par Nasser Al-Khelaïfi a vu l'OM lui chiper la première place en Ligue 1. Mais à en croire Daniel Riolo, ce mauvais résultat n'est pas important. D'autant que le PSG fait un sans-faute en Ligue des Champions cette saison.
«On s'en fout»
« Face au Barça, le PSG a profondément marqué les esprits. Le message que tu as envoyé à toute l'Europe est phénoménal. Savoir que tu as fait 3-3 à Strasbourg, tout le monde s'en fout en Europe. Le groupe est en adhésion totale, les supporters sont en adhésion totale avec ce que fait le club. La défaite à l'OM ? On s'en fout. Strasbourg ? On s'en fout. La Ligue des champions, tu es à 6 points, donc c'est bon. Il n'y a aucun débat », a affirmé Daniel Riolo, présent dans l'émission l'After Foot ce lundi soir.