Un «joueur de haute qualité» débarque : Le PSG fait passer un message cash !

Le PSG s'apprête à récupérer Ousmane Dembélé sur le terrain après sa blessure à la cuisse droite en septembre dernier, à l’occasion de la 3e journée de Ligue des champions face au Bayer Leverkusen. Bien que les attentes soient élevées, le club prône la patience pour permettre à son Ballon d’Or de retrouver son meilleur niveau.

Touché à la cuisse droite le 5 septembre dernier avec l’équipe de France, Ousmane Dembélé pourrait faire son grand retour ce mardi soir, à l’occasion du déplacement du PSG sur la pelouse du Bayer Leverkusen. L’international français, sacré Ballon d’Or entre temps, figure en tout cas dans le groupe de Luis Enrique et participe aux entraînements depuis quelques jours.

« On va lui donner le temps pour qu'il retrouve son meilleur niveau » Forcément, les attentes sont grandes pour le retour d’Ousmane Dembélé, alors que le PSG retrouve peu à peu ses cadres. Mais en interne, on tente de faire baisser la pression. « Il a gagné le Ballon d'Or, c'est un joueur de haute qualité qui revient, une valeur ajoutée mais le groupe a aussi montré qu'il était fort (sans lui). Il a beaucoup travaillé pour revenir mais rien n'a changé. On va lui donner le temps pour qu'il retrouve son meilleur niveau. On ne s'attend à ce qu'il casse tout dès ce (mardi) soir », explique-t-on au sein du PSG, rapporté par L’Équipe.