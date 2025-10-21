PSG : C’est officiel pour Dembélé, que dois faire Luis Enrique ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce lundi, le PSG a officialisé une grande nouvelle. Blessé depuis plusieurs semaines aux ischios-jambiers, Ousmane Dembélé va effectuer son grand retour au sein du groupe parisien. Le Ballon d’Or 2025 sera donc du voyage à Leverkusen ce mardi soir en Ligue des Champions. Selon vous, que doit faire Luis Enrique avec son numéro 10 ?

Attendu contre Strasbourg vendredi soir, Ousmane Dembélé était finalement absent. Blessé depuis plusieurs semaines, le Ballon d’Or 2025 va cependant faire son grand retour dans le groupe du PSG. Ce lundi, le club de la capitale a officialisé la convocation du numéro 10 en vue du déplacement sur la pelouse du Bayer Leverkusen.

Dembélé de retour Reste désormais à savoir si Ousmane Dembélé sera en mesure de bénéficier de temps de jeu sur cette rencontre importante de Ligue des Champions. A en croire les dernières indiscrétions de RMC Sport, Luis Enrique ne prendra aucun risque avec le Français, ni avec Marquinhos, également de retour dans le groupe après une absence de quelques matchs.