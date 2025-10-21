Deux gros renforts arrivent au PSG !

Pierrick Levallet

Le PSG récupère des forces pour le déplacement sur la pelouse du Bayer Leverkusen ce mardi. L’infirmerie se vide petit à petit chez les Rouge-et-Bleu. Le onze de départ ressemble un peu plus à celui aligné en finale de Ligue des champions le 31 mai dernier. Et deux autres gros renforts seraient attendus dans l’effectif de Luis Enrique au cours des prochains jours.

Les bonnes nouvelles s’enchaînent au PSG. Victime d’une grosse vague de blessures ces dernières semaines, le club de la capitale commence à récupérer ses joueurs. Après Désiré Doué, Khvicha Kvaratskhelia et Bradley Barcola, les Rouge-et-Bleu ont annoncé les retours d’Ousmane Dembélé et Marquinhos pour le déplacement sur la pelouse du Bayer Leverkusen ce mardi.

Les retours de Joao Neves et Fabian Ruiz sont attendus au PSG Comme le rapporte Le Parisien, le onze de départ ressemble de plus en plus à celui aligné en finale de la Ligue des champions le 31 mai dernier. Luis Enrique récupère peu à peu ses titulaires. Le PSG doit attendre encore un peu pour les retours de Joao Neves et Fabian Ruiz. Le milieu de terrain portugais et l’international espagnol sont des rouages essentiels du PSG, et ils ne devraient plus tarder à être rétablis.