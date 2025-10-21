Ousmane Dembélé - PSG : Riolo annonce un malaise !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Vainqueur de la Ligue des Champions avec le PSG la saison passée et sacré Ballon d’Or 2025, Ousmane Dembélé est pourtant revenu de très loin. Daniel Riolo rappelle en effet que les relations entre l’attaquant français et son coach, Luis Enrique, étaient loin d’être au beau fixe en début de saison dernière au PSG.

De retour dans le groupe du PSG pour le match de Ligue des Champions face au Bayer Leverkusen, Ousmane Dembélé va donc pouvoir reprendre le fil de son histoire avec une blessure de plusieurs semaines. Un renfort qui sera forcément le bienvenu pour le PSG qui retrouve ainsi son meilleur joueur, celui qui lui avait notamment permis de remporter la Ligue des Champions l’an dernier. Et pourtant, cette saison n’a pas forcément été simple de bout en bout pour Dembélé…

Dembélé, la saison à deux visages En effet, le PSG était passé tout proche d’une élimination prématurée de la Ligue des Champions et s’était qualifié in-extremis au terme du premier tour. Ousmane Dembélé avait encore du mal à ce moment-là à exprimer toute l’étendue de son talent, et un malaise s’était même installé avec Luis Enrique au PSG comme l’a rappelé Daniel Riolo dimanche soir au micro de l’After Foot, sur RMC Sport.