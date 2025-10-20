Clash avec Dembélé : Luis Enrique change tout au PSG !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

La saison dernière, Luis Enrique n’avait pas hésité à écarter Ousmane Dembélé du groupe avant un gros déplacement en Ligue des Champions. Le coach du PSG avait dû faire face à plusieurs plaintes de certains joueurs en cours de saison et s’est adapté. Pour Daniel Riolo, l’exemple du club parisien doit être répété du côté d’un Stade Rennais en crise.

Le PSG a réalisé une saison exceptionnelle en 2024-2025. Malgré un début d’aventure contrasté en Ligue des Champions, le club de la capitale a haussé son niveau de jeu en seconde partie de saison afin d’aller écrire l’histoire. Ayant remporté la C1, Paris a pu compter sur un Ousmane Dembélé excellent, élu quelques mois plus tard Ballon d’Or 2025.

Ousmane Dembélé a été puni au PSG Pourtant, en début de saison, rien n’indiquait que le numéro 10 allait se régaler à ce point. A quelques jours d’un déplacement sur la pelouse d’Arsenal en Ligue des Champions, Ousmane Dembélé était écarté du groupe par Luis Enrique en raison d’un souci de comportement. Au micro de l’After Foot, Daniel Riolo a confirmé des tensions au sein du vestiaire parisien. L’éditorialiste en a profité pour inviter le Stade Rennais d’Habib Beye à prendre exemple sur Luis Enrique, qui a su gérer son groupe en interne.