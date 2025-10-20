Clash avec Dembélé : Luis Enrique change tout au PSG !

La saison dernière, Luis Enrique n’avait pas hésité à écarter Ousmane Dembélé du groupe avant un gros déplacement en Ligue des Champions. Le coach du PSG avait dû faire face à plusieurs plaintes de certains joueurs en cours de saison et s’est adapté. Pour Daniel Riolo, l’exemple du club parisien doit être répété du côté d’un Stade Rennais en crise.
Le PSG a réalisé une saison exceptionnelle en 2024-2025. Malgré un début d’aventure contrasté en Ligue des Champions, le club de la capitale a haussé son niveau de jeu en seconde partie de saison afin d’aller écrire l’histoire. Ayant remporté la C1, Paris a pu compter sur un Ousmane Dembélé excellent, élu quelques mois plus tard Ballon d’Or 2025.
Ousmane Dembélé a été puni au PSG
Pourtant, en début de saison, rien n’indiquait que le numéro 10 allait se régaler à ce point. A quelques jours d’un déplacement sur la pelouse d’Arsenal en Ligue des Champions, Ousmane Dembélé était écarté du groupe par Luis Enrique en raison d’un souci de comportement. Au micro de l’After Foot, Daniel Riolo a confirmé des tensions au sein du vestiaire parisien. L’éditorialiste en a profité pour inviter le Stade Rennais d’Habib Beye à prendre exemple sur Luis Enrique, qui a su gérer son groupe en interne.
« Il y avait des problèmes au PSG entre Luis Enrique et certains joueurs dont Dembélé »
« C’était vrai. Mais les problèmes avec les joueurs, ça peut se résoudre. L’année dernière, il y avait des problèmes au PSG entre Luis Enrique et certains joueurs dont Dembélé, et des joueurs sont allés voir le coach et ont parlé, et une fois que tout s’est apaisé, regarde ce que ça a donné, pourtant ça a duré jusqu’à décembre. Ça peut arriver, comme dans n’importe quelle entreprise », a ainsi confié Riolo.