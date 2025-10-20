PSG - Dembélé : Le départ à l’étranger qui le rend fou !

Pierrick Levallet

Après plus d’un mois sur la touche, Ousmane Dembélé semble enfin prêt pour faire son retour à la compétition. Son dernier match avec le PSG remonte au 30 août dernier. Le Ballon d’Or n’en pourrait plus d’attendre et deviendrait fou à l’idée de retrouver les terrains sur la pelouse du Bayer Leverkusen en Ligue des champions ce mardi.

Intertitre 1 Un mois et demi plus tard, Ousmane Dembélé semble enfin prêt à faire son retour. Le Ballon d’Or 2025 était éloigné des terrains depuis le 5 septembre dernier, date à laquelle il s’est blessé avec l’équipe de France. La période de convalescence de l’attaquant du PSG est toutefois terminée. L’international français pourrait ainsi être du voyage en Allemagne pour le match contre le Bayer Leverkusen ce mardi en Ligue des champions.

Ousmane Dembélé s'impatiente pour son retour D’après les informations divulguées par Le Parisien, Ousmane Dembélé aurait des fourmis dans les jambes. Le champion du monde 2018 n’en pourrait plus d’attendre et deviendrait fou à l’idée de pouvoir enfin faire son retour en terres allemandes. Son dernier match avec le PSG remonte au 30 août dernier, contre Toulouse (victoire 3-6).