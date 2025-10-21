Transfert à 40M€ : Le coup de génie du PSG !

Pierrick Levallet

Lors de l’été 2024, le PSG a tenté un pari pour renforcer sa charnière centrale. Le club de la capitale a déboursé 40M€ pour s’attacher les services de Willian Pacho, qui sortait d’une bonne saison à l’Eintracht Francfort. Et visiblement, les dirigeants parisiens ont eu le nez creux tant l’international équatorien a impressionné depuis son arrivée.

Depuis quelques temps maintenant, le PSG a remis le collectif au centre de son projet. Le club de la capitale a mis un terme au règne des stars pour recruter des joueurs jeunes et qui placent l’équipe au centre de leurs priorités. Les dirigeants parisiens ont d’ailleurs tenté un pari sur le mercato en 2024. Les Rouge-et-Bleu ont en effet investi 40M€ sur Willian Pacho, qui sortait tout juste d’une bonne saison à l’Eintracht Francfort.

Willian Pacho est devenu une référence au PSG Et ce transfert a tout du coup de génie. Comme le rapporte Le Parisien, Willian Pacho impressionne depuis qu’il a débarqué au PSG. L’international équatorien est même devenu une référence à son poste, ce qui n’était pas le cas avant qu’il ne rejoigne les rangs de Luis Enrique. Son talent est même reconnu au-delà des frontières françaises.