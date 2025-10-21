Ousmane Dembélé quitte Paris, l’annonce du PSG !

Pierrick Levallet

Plus d’un mois après sa blessure, Ousmane Dembélé pourrait disputer ses premières minutes sous les couleurs du PSG ce mardi contre le Bayer Leverkusen en Ligue des champions. Le Ballon d’Or 2025 est du déplacement en Allemagne. Au sein du club de la capitale, on a d’ailleurs fait savoir que l’attaquant de 28 ans était désormais apte à la compétition.

Le dernier match d’Ousmane Dembélé avec le PSG remonte au 30 août dernier, contre Toulouse (3-6). L’attaquant de 28 ans s’est ensuite blessé avec l’équipe de France le 5 septembre. Depuis, le Ballon d’Or 2025 n’est plus apparu sur un terrain de football. Mais plus d’un mois après, l’international français pourrait enfin faire son retour ce mardi.

Ousmane Dembélé est «prêt» pour faire son retour Comme le rapporte Le Parisien, Ousmane Dembélé fait bien partie du groupe pour le déplacement sur la pelouse du Bayer Leverkusen en Ligue des champions. Son retour changerait la donne, même s’il va falloir attendre avant de le voir être titulaire. Luis Enrique ne veut prendre aucun risque avec le champion du monde 2018. Le PSG a pourtant fait savoir en interne que l’ancien du FC Barcelone était « prêt ».