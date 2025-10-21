Marquinhos : L’annonce qui a tout changé au PSG !

Pierrick Levallet

Willian Pacho n’a pas mis longtemps pour s’imposer au PSG. Arrivé l’été dernier, l’international équatorien est rapidement devenu un élément incontournable du onze de Luis Enrique. Le défenseur de 24 ans est même devenu le premier joueur de sa nationalité à remporter la Ligue des champions. Les choses auraient néanmoins pu être différentes si Marquinhos n’était pas intervenu.

Marquinhos a fait la différence pour l'adaptation de Willian Pacho... Comme le rapporte Le Parisien, le capitaine du PSG a eu un impact considérable sur l’adaptation expresse de Willian Pacho. Le défenseur brésilien lui a montré les ficelles et les modes de communication à adopter dans le vestiaire. « Si tu as besoin de quoi que ce soit, surtout n’hésite pas à m’en faire part, je serai là pour toi » a également lancé l’international auriverde à l’Équatorien dans la foulée de son transfert.