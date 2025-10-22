Le PSG prononce le divorce, il ne digère pas

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Passé par le centre de formation du PSG pendant une décennie, Alexandre Letellier a pu arborer la tunique rouge et bleu de l'équipe première en tant que gardien remplaçant pendant quatre saisons, mais a raté de peu le sacre du Paris Saint-Germain en Ligue des champions. Ce qui lui reste encore en travers de la gorge.

Arrivé en tant qu'agent libre d'Orléans en 2020, Alexandre Letellier a quitté le PSG sous les mêmes modalités quatre saisons plus tard. Troisième gardien du club de la capitale pendant tout ce temps, le titi parisien a vécu deux belles épopées de Ligue des champions qui se sont soldées par une élimination en demi-finale de la compétition en 2021 ainsi qu'en 2024.

«Ne pas avoir connu cette année avec Paris où ils ont gagné la Ligue des champions» Un an après son départ du PSG, Alexandre Letellier a témoigné du premier sacre de l'histoire Paris Saint-Germain en Ligue des champions le 31 mai dernier avec la manière face à l'Inter en finale (3-1). Invité du Late Football Club lundi soir, le gardien de 34 ans n'a pas digéré ce rendez-vous manqué. « Votre plus grand regret ? De ne pas avoir connu cette année avec Paris où ils ont gagné la Ligue des champions ».