Luis Enrique annonce un coup légendaire au PSG !

Amadou Diawara

Le 31 mai 2025 est une date historique pour le PSG. En effet, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi a soulevé sa toute première Ligue des Champions ce jour-là. Après le carton du PSG face au Bayer ce mardi soir, Luis Enrique a affirmé que son équipe et lui voulaient encore remporter la Coupe aux Grandes Oreilles cette saison.

Lors de l'exercice 2024-2025, le PSG a réalisé un quadruplé historique. En effet, le club de la capitale a remporté à la fois la Ligue 1, la Coupe de France, le Trophée des Champions et la Ligue des Champions. Présent en conférence d'après-match ce mardi soir (victoire 7-2 sur la pelouse du Bayer Leverkusen), Luis Enrique a affirmé que l'objectif de cette saison était de tout gagner une nouvelle fois.

«Essayer de tout gagner encore» « Normalement, c’est difficile de voir une équipe qui cherche à tout gagner. Nous l’avons fait l’année dernière. Cette année, nous voulons essayer de tout gagner encore. Ce sera très compliqué, mais on a la confiance de l’année dernière. On pense que notre objectif est réaliste. Ce sera très difficile, parce qu’il y a quatre ou cinq équipes dans notre championnat du même niveau. Mais on est exigeants et on veut continuer sur ce chemin », a déclaré Luis Enrique, avant d'en rajouter une couche.