Une star au PSG : Daniel Riolo est sous le choc !

Le Paris Saint-Germain a fait le spectacle ce mardi soir, avec la large victoire face au Bayer Leverkusen en Ligue des Champions (2-7). Mais un joueur en particulier semble avoir impressionné Daniel Riolo, célèbre suiveur du club parisien.
Ces dernières semaines, ça n’allait pas fort en Ligue 1. Mais le PSG a répondu sur la plus grande scène qui soit, avec une véritable démonstration en Ligue des Champions. Le Bayer Leverkusen s’est fait submerger par les vagues parisiennes, avec pas moins de 7 buts au total pour les hommes de Luis Enrique.
« Vitinha est devenu le milieu de terrain le plus fort au monde »
C’est le cas de Vitinha, qui a marqué le dernier but de la rencontre et qui semble avoir vraiment séduit Daniel Riolo. « C’est stupéfiant, Vitinha est hors norme. C’est devenu le milieu de terrain le plus fort au monde. C’est vraiment le meilleur » a expliqué le journaliste et éditorialiste de RMC.
« C’est un joueur qui a acquis une dimension incroyable ! »
« Ce joueur dans ses passes, dans les duels... » a poursuivi Riolo, dans l’After Foot de ce mardi soir. « Il bonifie le jeu, il faut tout. C’est un joueur qui a acquis une dimension incroyable ! On n’a pas en mémoire une équipe qui a dominé et qui n’a pas eu un grand milieu de terrain. Là, tu l’as ».