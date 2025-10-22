Une star au PSG : Daniel Riolo est sous le choc !

Axel Cornic

Le Paris Saint-Germain a fait le spectacle ce mardi soir, avec la large victoire face au Bayer Leverkusen en Ligue des Champions (2-7). Mais un joueur en particulier semble avoir impressionné Daniel Riolo, célèbre suiveur du club parisien.

Ces dernières semaines, ça n’allait pas fort en Ligue 1. Mais le PSG a répondu sur la plus grande scène qui soit, avec une véritable démonstration en Ligue des Champions. Le Bayer Leverkusen s’est fait submerger par les vagues parisiennes, avec pas moins de 7 buts au total pour les hommes de Luis Enrique.

« Vitinha est devenu le milieu de terrain le plus fort au monde » C’est le cas de Vitinha, qui a marqué le dernier but de la rencontre et qui semble avoir vraiment séduit Daniel Riolo. « C’est stupéfiant, Vitinha est hors norme. C’est devenu le milieu de terrain le plus fort au monde. C’est vraiment le meilleur » a expliqué le journaliste et éditorialiste de RMC.