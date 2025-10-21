PSG - Chevalier : «Attention», l'avertissement lancé en direct !

Axel Cornic

La succession de Gianluigi Donnarumma fait beaucoup parler en ce moment, puisque les prestations de son remplaçant Lucas Chevalier ne sont pas à la hauteur des attentes. Et dans un club comme le Paris Saint-Germain pourrait devenir toujours plus forte, même si Luis Enrique a récemment défendu son gardien face aux critiques.

C’est le gros débat du moment. Mis en place par Luis Enrique aux dépens de Gianluigi Donnarumma, Lucas Chevalier déçoit depuis le début de la saison. Les critiques sont nombreuses, même si le joueur du PSG garde la confiance de son entraineur.

« Quand tu arrives au PSG avec un tel transfert, tu suscites forcément des attentes » Pourtant, cela ne suffit pas à faire taire les critiques, avec notamment le terrible constat livré par Benoit Trémoulinas. « Quand tu arrives au PSG avec un tel transfert, tu suscites forcément des attentes. C’est le processus normal. Dès le début, on s’attend à ce qu’il soit efficace et performant, c’est pour ça qu'il y a pas mal de critiques » a expliqué l’ancien international français, dans le Winamax FC.