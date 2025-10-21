PSG : Ousmane Dembélé, le grand changement annoncé !

Ousmane Dembélé, couronné Ballon d'Or durant sa convalescence, s'apprête à retrouver le terrain avec le PSG ce mercredi soir à l’occasion de la troisième journée de Ligue des champions contre le Bayer Leverkusen. Après son absence, le joueur français revient avec un statut rehaussé et de nouvelles attentes, un changement à digérer.
C’est avec un nouveau statut qu’Ousmane Dembélé s’apprête à faire son retour avec le PSG. Absent depuis le 5 septembre, et sa blessure à la cuisse droite durant un match des Bleus, l'attaquant a été convoqué par Luis Enrique pour la rencontre de Ligue des champions face au Bayer Leverkusen. Durant sa convalescence, l’international tricolore a remporté le Ballon d’Or, de quoi le placer dans une catégorie de joueurs à part.
« Il a changé de statut »
Pour Emmanuel Petit, cette récompense, obtenue après une saison XXL avec le PSG, oblige Ousmane Dembélé à répondre à des attentes supérieures. « Par tout ce qu'il a accompli dans la saison et qui l'a amené à gagner le Ballon d'Or, il a mis un tel niveau d'exigence aujourd'hui et il a été tellement prolifique en termes de buts et décisif dans tellement de matchs importants, qu'évidemment le regard de ses coéquipiers, des fans de football, du Paris Saint-Germain, du monde du football a changé sur lui, souligne le champion du monde 1998, interrogé par RMC. Et puis lui il a changé de statut également. Regardez comment il a été accueilli à Évreux, donc tu vois un petit peu l'impact que ça a eu… »
« Quand tu as ce trophée, les autres ne te regardent plus de la même manière »
« Le plus dur commence pour lui car quand on est Ballon d’Or, après, il faut assumer, appuie Jean-Pierre Papin, vainqueur de la récompense en 1991. Quand tu as ce trophée, les autres ne te regardent plus de la même manière, ne jouent plus contre toi de la même manière. Et lui ne doit pas changer, qu’il reste le même, aussi efficace et important dans l’équipe. »