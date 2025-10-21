PSG : Ousmane Dembélé, le grand changement annoncé !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Ousmane Dembélé, couronné Ballon d'Or durant sa convalescence, s'apprête à retrouver le terrain avec le PSG ce mercredi soir à l’occasion de la troisième journée de Ligue des champions contre le Bayer Leverkusen. Après son absence, le joueur français revient avec un statut rehaussé et de nouvelles attentes, un changement à digérer.

C’est avec un nouveau statut qu’Ousmane Dembélé s’apprête à faire son retour avec le PSG. Absent depuis le 5 septembre, et sa blessure à la cuisse droite durant un match des Bleus, l'attaquant a été convoqué par Luis Enrique pour la rencontre de Ligue des champions face au Bayer Leverkusen. Durant sa convalescence, l’international tricolore a remporté le Ballon d’Or, de quoi le placer dans une catégorie de joueurs à part.

« Il a changé de statut » Pour Emmanuel Petit, cette récompense, obtenue après une saison XXL avec le PSG, oblige Ousmane Dembélé à répondre à des attentes supérieures. « Par tout ce qu'il a accompli dans la saison et qui l'a amené à gagner le Ballon d'Or, il a mis un tel niveau d'exigence aujourd'hui et il a été tellement prolifique en termes de buts et décisif dans tellement de matchs importants, qu'évidemment le regard de ses coéquipiers, des fans de football, du Paris Saint-Germain, du monde du football a changé sur lui, souligne le champion du monde 1998, interrogé par RMC. Et puis lui il a changé de statut également. Regardez comment il a été accueilli à Évreux, donc tu vois un petit peu l'impact que ça a eu… »