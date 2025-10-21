PSG - Départ de Zaïre-Emery : Il confirme !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Dans le dur depuis plusieurs mois avec le PSG, Warren Zaïre-Emery est récemment parti avec l'équipe de France espoirs où il semble avoir retrouvé de la confiance. Et le jeune milieu de terrain confirme son retourne en force, de bon augure pour les prochaines échéances du PSG.

Présent en conférence de presse lundi avant la rencontre de Ligue des Champions entre le Bayer Leverkusen et le PSG, Warren Zaïre-Emery en a profité pour évoquer sa dynamique décevante des derniers mois. Mais le titi, qui revient d'un rassemblement avec l'équipe de France espoirs, confirme cette mauvaise passe mais avoue avoir retrouvé de la confiance pour affronter les prochaines échéances au mieux avec le PSG.

« Je suis parti avec les Espoirs pour reprendre cette confiance » « Je pense que je suis un peu mieux, je me sens de mieux en mieux. Je suis parti avec les Espoirs, pendant la trêve, pour reprendre cette confiance, mettre beaucoup d’intensité. Il faut continuer sur cette lancée, garder la même confiance et continuer dans la même dynamique. Je pense que ça m’a fait beaucoup de bien », confie Zaïre-Emery.