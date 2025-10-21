Le PSG et ses «cas désespérés» : Trois joueurs se font allumer !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Loin d'être convaincu par le turn-over instauré par Luis Enrique au PSG, Pierre Ménès se montre très critique à ce sujet. Et il dénonce également trois cas de joueurs qu'il juge «désespérés» au sein du club de la capitale : Beraldo, Ramos et Kang-in Lee.

Tenu en échec par le RC Strasbourg vendredi dernier au Parc des Princes (3-3), le PSG alignait une équipe largement remaniée au coup d'envoi de ce match. Un choix fort opéré par Luis Enrique, et qui est loin de faire l'unanimité chez les observateurs, à l'image de Pierre Ménès. Dans une vidéo sur sa chaine Youtube, il critique ce turn-over récurrent de la part de l'entraîneur du PSG.

« Tu peux te permettre de mettre huit remplaçants » « C’est saint Luis Enrique. Tout ce qu’il fait est frappé d’une qualité, de bon sens. Le critiquer est devenu blasphème. Quand tu joues contre Nantes ou Angers, tu peux te permettre de mettre huit remplaçants au coup d’envoi. Quand tu jours contre Strasbourg, c’est problématique. Surtout que Paris a déjà six points en deux matchs de Ligue des Champions. J’ai été surpris de voir autant de remplaçants contre Strasbourg », constate Pierre Ménès, qui allume ensuite trois joueurs du PSG.