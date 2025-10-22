PSG : Luis Enrique a mis un stop à Dembélé !

Ousmane Dembélé a retrouvé la compétition ce mardi soir. De retour de blessure, le numéro 10 du PSG est entré en jeu contre le Bayer ce mardi soir. Apte à jouer contre le RC Strasbourg, Ousmane Dembélé aurait aimé fouler la pelouse du Parc des Princes ce vendredi. Toutefois, Luis Enrique a préféré patienter avant de le relancer.
Lors du duel entre l'Ukraine et la France, programmée le 5 septembre, Ousmane Dembélé s'est blessé. En effet, le numéro 7 des Bleus a été victime d'une déchirure des ischio-jambiers droits. Eloigné des terrains pendant plusieurs semaines, Ousmane Dembélé a retrouvé la compétition ce mardi soir.
Bayer-PSG : Dembélé a marqué pour son grand retour
Alors que le PSG affrontait le Bayer à Leverkusen ce mardi soir, Ousmane Dembélé est entré en jeu. D'ailleurs, le numéro 10 parisien a participé à la fête en inscrivant un but (2-7). Interrogé au micro de Canal + après le carton du PSG en Ligue des Champions, Ousmane Dembélé a avoué qu'il aurait pu signer son retour contre le RC Strasbourg vendredi. Toutefois, Luis Enrique en a décidé autrement.
«J’ai voulu entrer face à Strasbourg, mais le coach m’a dit d’attendre un peu»
« Je suis un peu entré sur la pointe des pieds, j’ai voulu entrer face à Strasbourg, mais le coach (Luis Enrique) m’a dit d’attendre un peu. Je me suis très bien senti dans ce match. Un bon ballon de Bradley (Barcola) et j’ai pu la mettre au fond, je me sens bien », a confié Ousmane Dembélé, attaquant du PSG.