PSG : Luis Enrique a mis un stop à Dembélé !

Amadou Diawara

Ousmane Dembélé a retrouvé la compétition ce mardi soir. De retour de blessure, le numéro 10 du PSG est entré en jeu contre le Bayer ce mardi soir. Apte à jouer contre le RC Strasbourg, Ousmane Dembélé aurait aimé fouler la pelouse du Parc des Princes ce vendredi. Toutefois, Luis Enrique a préféré patienter avant de le relancer.

Lors du duel entre l'Ukraine et la France, programmée le 5 septembre, Ousmane Dembélé s'est blessé. En effet, le numéro 7 des Bleus a été victime d'une déchirure des ischio-jambiers droits. Eloigné des terrains pendant plusieurs semaines, Ousmane Dembélé a retrouvé la compétition ce mardi soir.

Bayer-PSG : Dembélé a marqué pour son grand retour Alors que le PSG affrontait le Bayer à Leverkusen ce mardi soir, Ousmane Dembélé est entré en jeu. D'ailleurs, le numéro 10 parisien a participé à la fête en inscrivant un but (2-7). Interrogé au micro de Canal + après le carton du PSG en Ligue des Champions, Ousmane Dembélé a avoué qu'il aurait pu signer son retour contre le RC Strasbourg vendredi. Toutefois, Luis Enrique en a décidé autrement.