Kylian Mbappé : La grande annonce de son pote au PSG !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Depuis le début de la saison, Kylian Mbappé affiche une forme exceptionnelle avec le Real Madrid. Le numéro 10 merengue empile les buts, de quoi en faire dès à présent un candidat au prochain Ballon d'Or. Alors que Mbappé pourrait donc succéder à Ousmane Dembélé au palmarès, la star du PSG a pris position sur ce sujet.

Harry Kane, Erling Braut Haaland, Kylian Mbappé... Les 3 buteurs affolent les compteurs depuis quelques mois maintenant. Auteurs de performances XXL, ils s'avancent d'ores et déjà comme des prétendants au Ballon d'Or. A peine sacré, Ousmane Dembélé est donc menacé. Proche de Mbappé, le numéro 10 du PSG ne dirait en tout cas pas non pour voir son ami être sacré.

« Il le mérite au vu de sa carrière » Le Ballon d'Or pour Kylian Mbappé ? La question a été posée à Ousmane Dembélé en zone mixte après la victoire du PSG face au Bayer Leverkusen en Ligue des Champions. Rapporté par RMC, le Parisien a alors répondu : « Il le mérite au vu de sa carrière. Il fait un très bon début de saison, il ne fait que marquer. C'est un pote à moi, j'espère qu'il continuera comme ça. J'espère qu'un jour il gagnera le Ballon d'or ».