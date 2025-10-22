Kylian Mbappé : La grande annonce de son pote au PSG !

Depuis le début de la saison, Kylian Mbappé affiche une forme exceptionnelle avec le Real Madrid. Le numéro 10 merengue empile les buts, de quoi en faire dès à présent un candidat au prochain Ballon d'Or. Alors que Mbappé pourrait donc succéder à Ousmane Dembélé au palmarès, la star du PSG a pris position sur ce sujet.
Harry Kane, Erling Braut Haaland, Kylian Mbappé... Les 3 buteurs affolent les compteurs depuis quelques mois maintenant. Auteurs de performances XXL, ils s'avancent d'ores et déjà comme des prétendants au Ballon d'Or. A peine sacré, Ousmane Dembélé est donc menacé. Proche de Mbappé, le numéro 10 du PSG ne dirait en tout cas pas non pour voir son ami être sacré.
« Il le mérite au vu de sa carrière »
Le Ballon d'Or pour Kylian Mbappé ? La question a été posée à Ousmane Dembélé en zone mixte après la victoire du PSG face au Bayer Leverkusen en Ligue des Champions. Rapporté par RMC, le Parisien a alors répondu : « Il le mérite au vu de sa carrière. Il fait un très bon début de saison, il ne fait que marquer. C'est un pote à moi, j'espère qu'il continuera comme ça. J'espère qu'un jour il gagnera le Ballon d'or ».
Le Ballon d'Or enfin pour Mbappé ?
Depuis le début de sa carrière, Kylian Mbappé a toujours figuré dans le top 10 du Ballon d'Or. Ayant obtenu son meilleur classement en 2023, finissant à la 3ème place, la star du Real Madrid s'est classée 7ème de la dernière édition, remportée par Ousmane Dembélé. La 1ère place et le Graal seront-ils pour 2026 pour Mbappé ?