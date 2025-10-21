Kylian Mbappé : La déclaration d’amour en public !

Pierrick Levallet

Kylian Mbappé est en feu cette saison. Jusqu’à présent, le capitaine de l’équipe de France a trouvé le chemin des filets à 15 reprises en 11 matchs toutes compétitions confondues. À lui seul, l’attaquant de 26 ans représente plus de la moitié des buts inscrits par le Real Madrid. Xabi Alonso n’a alors pas hésité à déclarer sa flamme à l’ancien du PSG face aux médias.

«Son influence est ce dont l'équipe a besoin» « Ce ne sont pas seulement les buts. Son influence est presque aussi importante pour que ses coéquipiers le suivent avec et sans le ballon. Il nous aide. Il a marqué des buts partout. En plus de marquer, son influence est ce dont l'équipe a besoin » a d’abord lancé l’entraîneur du Real Madrid en conférence de presse.