PSG : Daniel Riolo prêt à signer !

Ce mardi soir, le PSG a envoyé un nouveau message fort à l'Europe en s'imposant 2-7 sur la pelouse du Bayer Leverkusen. Tenant du titre en Ligue des Champions, le club de la capitale se présente plus que jamais comme un sérieux prétendant à sa succession. Un back to back du PSG qui devient de plus en plus une évidence aux yeux de Daniel Riolo.

Malgré les blessures en ce début de saison, le PSG en est à 3 victoires en 3 matchs de Ligue des Champions. La dernière victoire du club de la capitale a donc été le Bayer Leverkusen, qui a subi une véritable correction (2-7). La question est alors de savoir qui réussira à inquiéter le PSG sur la scène européenne. Un back to back pourrait ainsi déjà à présent se profiler pour les joueurs de Luis Enrique. Et Daniel Riolo est prêt à signer dès à présent pour ce scénario.

Un PSG au-dessus du lot ? Après la large victoire du PSG contre Leverkusen, Daniel Riolo a réagi au micro de l'After Foot. C'est alors que le journaliste de RMC a confié : « Je cherche à essayer de comprendre quelles sont les autres équipes en Europe qui peuvent hisser leur niveau à cette hauteur-là. Il y a trois semaines, on a vu que le PSG est allé gagner à Barcelone avec une équipe B. Le Bayern me fait forte impression ».