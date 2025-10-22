PSG : Riolo règle ses comptes avec Luis Enrique !

Amadou Diawara

Alors que Luis Enrique positionne Vitinha en numéro 6, Daniel Riolo estime qu'il est meilleur quand il évolue un peu plus haut. Affirmant que le coach du PSG l'a piqué en conférence de presse, le journaliste français a tenu à mettre les points sur les i ce mardi soir.

Luis Enrique a décidé de faire de Vitinha son chef d'orchestre, et ce, le positionnant en tant que numéro 6 ou sentinelle. D'après Daniel Riolo, le milieu de terrain du PSG serait meilleur s'il jouait un peu plus haut, à savoir en numéro 8 ou relayeur. Estimant que Luis Enrique lui a fait passer un message sur Vitinha en conférence de presse, le journaliste de RMC Sport a tenu à lui répondre.

«Pour ceux qui doutaient, vous voyez qu’il est fort» « Les propos de Luis Enrique en conférence de presse sur le positionnement de Vitinha ? Luis Enrique est totalement en phase avec moi donc. Il a commencé par parler de Vitinha. Des critiques sur Vitinha ? Non, ce n’est pas ça qu’il a dit. Il fait référence comme d’habitude à moi, parce qu’il ne parle que de moi, sur le fait qu’il joue devant la défense. Et moi, j’avais dit que je préférais qu’il joue 8 », a pesté Daniel Riolo, présent dans l'émission l'After Foot ce mardi soir, avant d'en rajouter une couche.