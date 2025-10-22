Verratti viré, le PSG a trouvé beaucoup mieux : «C’est gigantesque !»

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Poussé vers la sortie par Luis Enrique dès sa nomination au PSG, Marco Verratti a depuis été éclipsé par Vitinha. Pour Walid Acherchour, l’international portugais a surpassé son ancien coéquipier et en a encore apporté la preuve ce mardi soir, lors de la démonstration parisienne contre le Bayer Leverkusen.

Mardi soir, Vitinha a encore marqué les esprits grâce à sa prestation XXL face au Bayer Leverkusen, contribuant largement à la démonstration du PSG en Allemagne (7-2). La justesse technique et la précision du milieu portugais ont régalé Luis Enrique et ses partenaires, unanimes au moment d’évoquer son match. « Que voulez-vous que je vous dise sur Vitinha ? Ce n’est pas le moment de parler d’un seul joueur. Mais il est incroyable », s’enflammait l’entraîneur parisien en conférence de presse. « C’est comme notre maestro, déclarait quant à lui Ousmane Dembélé en zone mixte. C’est un joueur très très important pour nous. Il continue sur sa lancée de la saison dernière et on espère qu’il va continuer comme ça. »

« Verratti et Vitinha ? Il faut regarder la vérité en face... » Chouchou des supporters du PSG dès son arrivée en 2012, Marco Verratti a rapidement été oublié avec la montée en puissance de Vitinha, arrivé à l’été 2022. Pour Walid Acherchour, le Portugais a déjà surpassé l’Italien. « Vitinha a été époustouflant. Je suis l’un des plus grands fans de Marco Verratti, mais il n’y a plus de débat entre eux, affirme le chroniqueur sur Winamax. Ce que Vitinha a réalisé depuis qu’il est arrivé au PSG, et ce qu’il continue de réaliser en étant le leader et le cerveau d’une équipe qui a été tout en haut, qu’est-ce que tu veux dire ? Il n’y a que l’amour aveugle, la subjectivité sur ce que Marco Verratti pouvait faire, le romantique, qui pourraient le mettre encore plus haut que Vitinha, mais faut regarder la vérité en face. »