Verratti viré, le PSG a trouvé beaucoup mieux : «C’est gigantesque !»

Poussé vers la sortie par Luis Enrique dès sa nomination au PSG, Marco Verratti a depuis été éclipsé par Vitinha. Pour Walid Acherchour, l’international portugais a surpassé son ancien coéquipier et en a encore apporté la preuve ce mardi soir, lors de la démonstration parisienne contre le Bayer Leverkusen.
Mardi soir, Vitinha a encore marqué les esprits grâce à sa prestation XXL face au Bayer Leverkusen, contribuant largement à la démonstration du PSG en Allemagne (7-2). La justesse technique et la précision du milieu portugais ont régalé Luis Enrique et ses partenaires, unanimes au moment d’évoquer son match. « Que voulez-vous que je vous dise sur Vitinha ? Ce n’est pas le moment de parler d’un seul joueur. Mais il est incroyable », s’enflammait l’entraîneur parisien en conférence de presse. « C’est comme notre maestro, déclarait quant à lui Ousmane Dembélé en zone mixte. C’est un joueur très très important pour nous. Il continue sur sa lancée de la saison dernière et on espère qu’il va continuer comme ça. »
« Verratti et Vitinha ? Il faut regarder la vérité en face... »
Chouchou des supporters du PSG dès son arrivée en 2012, Marco Verratti a rapidement été oublié avec la montée en puissance de Vitinha, arrivé à l’été 2022. Pour Walid Acherchour, le Portugais a déjà surpassé l’Italien. « Vitinha a été époustouflant. Je suis l’un des plus grands fans de Marco Verratti, mais il n’y a plus de débat entre eux, affirme le chroniqueur sur Winamax. Ce que Vitinha a réalisé depuis qu’il est arrivé au PSG, et ce qu’il continue de réaliser en étant le leader et le cerveau d’une équipe qui a été tout en haut, qu’est-ce que tu veux dire ? Il n’y a que l’amour aveugle, la subjectivité sur ce que Marco Verratti pouvait faire, le romantique, qui pourraient le mettre encore plus haut que Vitinha, mais faut regarder la vérité en face. »
« J’étais sur le frein à main constamment, et je vais arrêter avec lui »
« Le joueur est beaucoup plus total dans tout ce qu’il va gérer, dans la performance, pendant 90 minutes avec une énorme régularité. Je le répète, la finale qu’il fait contre l’Inter Milan, c’est un chef-d'œuvre, s’enflamme Acherchour. Ce qu’il a fait avec le Portugal à la Ligue des Nations, ce qu’il a fait à la Coupe du monde des clubs où pour moi c’est le meilleur joueur du PSG, et ce qu’il est en train de faire sur le début de saison, moi je me canalise pour ne pas blasphémer. Ce qu’on voit, ce sont des performances de très très grands milieux de terrain de l’histoire. Et je me calme avec la culture de l’instant, car à la base j’étais un sceptique de Vitinha. J’étais sur le frein à main constamment, et je vais arrêter avec lui. La première mi-temps, c’est 100 % de passes réussies (…) et son but avec sa célébration où il enlève son serre-tête et il fait en gros ‘fin du jeu les gars, 7-2, c’est bon, je viens de faire une masterclass et je viens la ponctuer avec un but où j’ai rangé le ballon petit filet’, l’impression visuelle est gigantesque. »