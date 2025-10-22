70M€ : La grosse erreur du PSG qui coûte une fortune !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Recruté par le PSG en toute fin de mercato estival, Randal Kolo Muani a très rapidement viré au flop industriel et n'a jamais vraiment trouvé grâce aux yeux de Luis Enrique. Actuellement prêté à Tottenham, l'attaquant tricolore reste invendable pour le PSG qui a toutes les peines du monde à s'en débarrasser et perd donc beaucoup d'argent au passage.

Le PSG n'avait pas hésité à sortir le chéquier et à miser très gros à l'été 2023 pour faire venir Randal Kolo Muani de l'Eintracht Francfort avec un transfert à 70M€, pouvant même atteindre les 95M€ en fonctions des bonus. Une grosse dépense qui a rapidement viré au flop puisque Kolo Muani n'a jamais réussi à s'imposer au PSG, et le buteur tricolore enchaine actuellement les prêts (Juventus Turin, Tottenham) puisque le club de la capitale n'arrive pas à le revendre.

Kolo Muani dans le dur Dans un chat avec les internautes du Parisien, le journaliste Laurent Perrin évoque sans détour la situation de Randal Kolo Muani : « Il a été blessé, il y a une forte concurrence et son coach ne semble pas lui faire confiance. Il espère toujours disputer la Coupe du monde mais malgré toute l'affection que lui porte Deschamps, compte-tenu de la concurrence, ça semble hors de portée. Beaucoup l'ont encensé après la Coupe du monde 2022 mais on sait maintenant qu'il n'a pas le niveau international », explique-t-il avant d'évoquer le gouffre financier pour le PSG.