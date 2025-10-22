70M€ : La grosse erreur du PSG qui coûte une fortune !

Recruté par le PSG en toute fin de mercato estival, Randal Kolo Muani a très rapidement viré au flop industriel et n'a jamais vraiment trouvé grâce aux yeux de Luis Enrique. Actuellement prêté à Tottenham, l'attaquant tricolore reste invendable pour le PSG qui a toutes les peines du monde à s'en débarrasser et perd donc beaucoup d'argent au passage.
Le PSG n'avait pas hésité à sortir le chéquier et à miser très gros à l'été 2023 pour faire venir Randal Kolo Muani de l'Eintracht Francfort avec un transfert à 70M€, pouvant même atteindre les 95M€ en fonctions des bonus. Une grosse dépense qui a rapidement viré au flop puisque Kolo Muani n'a jamais réussi à s'imposer au PSG, et le buteur tricolore enchaine actuellement les prêts (Juventus Turin, Tottenham) puisque le club de la capitale n'arrive pas à le revendre.
Kolo Muani dans le dur
Dans un chat avec les internautes du Parisien, le journaliste Laurent Perrin évoque sans détour la situation de Randal Kolo Muani : « Il a été blessé, il y a une forte concurrence et son coach ne semble pas lui faire confiance. Il espère toujours disputer la Coupe du monde mais malgré toute l'affection que lui porte Deschamps, compte-tenu de la concurrence, ça semble hors de portée. Beaucoup l'ont encensé après la Coupe du monde 2022 mais on sait maintenant qu'il n'a pas le niveau international », explique-t-il avant d'évoquer le gouffre financier pour le PSG.
« Des erreurs qui coutent très cher »
« Le problème, c'est qu'il est sous contrat jusqu'en 2028. Le PSG l'a acheté 70 M€ en 2023 et n'arrivera pas à le revendre. Comme quoi le club peut faire des erreurs qui coutent très cher », insiste le journaliste du Parisien.