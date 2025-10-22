«Médiocre», Pierre Ménès fracasse un joueur du PSG !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Auteur d'une performance décevante mardi soir avec le PSG sur la pelouse du Bayer Leverkysen, Ilya Zabarnyi a provoqué deux penalties et a même fini par être expulsé. Pierre Ménès s'est lâché sur le défenseur ukrainien au moment de son analyse du match et confirme un gros défaut de la nouvelle recrue du PSG dans ses duels.

Recruté par le PSG en provenance de Bournemouth pour 63M€ lors du dernier mercato estival, Ilya Zabarnyi (23 ans) était présenté comme un renfort particulièrement prometteur et appelé à venir succéder à Marquinhos dans les années à venir. Mais le robuste défenseur central ukrainien peine pour l'instant à convaincre l'ensemble des observateurs depuis le début de la saison, et ce n'est pas sa sortie de mardi soir avec le PSG qui risque de rassurer.

Zabarnyi à la peine à Leverkusen En effet, Ilya Zabarnyi a totalement raté sa sortie avec le PSG en Ligue des Champions sur la pelouse du Bayer Leverkusen, avec deux penalties concédés à lui tout seul et une expulsion en première période. D'ailleurs, dans une vidéo sur sa chaine Youtube, Pierre Ménès n'a pas été très tendre avec le défenseur central du PSG.