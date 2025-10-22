PSG : Surprise, Dembélé glisse un tacle à une recrue !

Amadou Diawara

Ce mardi soir, le PSG n'a laissé aucune chance au Bayer. En effet, l'écurie parisienne s'est imposée 7-2 à Leverkusen lors de la troisième journée de la saison régulière en Ligue des Champions. Alors qu'Illia Zabarnyi s'est fait expulser pendant la rencontre, Ousmane Dembélé a estimé que ce carton rouge était évitable.

Pour le compte de la troisième journée de la phase régulière en Ligue des Champions, le PSG s'est déplacé sur la pelouse du Bayer : la BayArena. Et les hommes de Luis Enrique l'ont emporté largement à Leverkusen (2-7).

Bayer-PSG : Zabarnyi s'est fait expulser Lors de ce duel entre le PSG et le Bayer, deux joueurs ont été expulsés. En effet, l'arbitre de la rencontre a distribué deux cartons rouges : un premier à Robert Andrich et un second à Illia Zabarnyi. Interrogé par Canal + après le carton parisien, Ousmane Dembélé s'est prononcé sur la faute de son coéquipier ukrainien, qui a provoqué deux pénaltys durant la rencontre.